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Международные резервы России обновили исторический максимум

Ведомости

Объем международных резервов России поставил очередной исторический рекорд к концу 2021 г., свидетельствуют данные ЦБ. За неделю с 24 по 31 декабря этот показатель вырос на $100 млн до $630,6 млрд. Такой незначительный прирост регулятор объяснил отрицательной переоценкой активов, которая почти полностью скомпенсировала эффект от покупки иностранной валюты.

К 7 января резервы снова сократились до $630,5 млрд — это предыдущий рекорд, который также был зафиксирован 24 декабря. За прошлый год международные резервы увеличились на 5,2%. В начале января 2021-го их размер составлял $597,4 млрд.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

Ранее Минфин сообщил, что с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила 585,9 млрд руб. Объем покупок будет составлять в эквиваленте 36,6 млрд руб. в день — больше, чем рекордные 25,9 млрд руб., потраченные в ноябре прошлого года. В декабре ежедневный объем покупок составлял 22,8 млрд руб.

Ранее по теме: ЦБ оценил сокращение доли доллара в международных резервах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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