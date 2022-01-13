Международные резервы России обновили исторический максимум

Ранее Минфин сообщил, что с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила 585,9 млрд руб. Объем покупок будет составлять в эквиваленте 36,6 млрд руб. в день — больше, чем рекордные 25,9 млрд руб., потраченные в ноябре прошлого года. В декабре ежедневный объем покупок составлял 22,8 млрд руб.