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Экономика

Объем международных резервов России впервые превысил $630 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России по состоянию на 24 декабря достиг $630,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, или на 0,7%, следует из материалов Центробанка.

Международные резервы страны впервые преодолели отметку $630 млрд. Отмечается, что рост произошел преимущественно в результате положительной переоценки активов и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Предыдущий рекорд составлял $626,3 млрд, он был зафиксирован дважды — в первый раз 19 ноября и затем 17 декабря.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных