Объем международных резервов России впервые превысил $630 млрд
Объем международных резервов России по состоянию на 24 декабря достиг $630,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, или на 0,7%, следует из материалов Центробанка.
Международные резервы страны впервые преодолели отметку $630 млрд. Отмечается, что рост произошел преимущественно в результате положительной переоценки активов и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Предыдущий рекорд составлял $626,3 млрд, он был зафиксирован дважды — в первый раз 19 ноября и затем 17 декабря.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов.