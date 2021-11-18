Объем международных резервов России обновил исторический максимум

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.