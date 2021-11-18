Объем международных резервов России обновил исторический максимум
Объем международных резервов России к 12 ноября достиг исторически рекордных $626,2 млрд, следует из материалов Центробанка.
По данным регулятора, за неделю данный показатель вырос на 0,7%, что эквивалентно $4,1 млрд. Это произошло «под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», пояснили в пресс-службе ЦБ.
В прошлый раз объем международных резервов страны обновил максимум 29 октября. На тот момент он составил $623,2 млрд. К 5 ноября показатель снизился до $622,1 млрд.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.