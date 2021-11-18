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Экономика

Объем международных резервов России обновил исторический максимум

Ведомости

Объем международных резервов России к 12 ноября достиг исторически рекордных $626,2 млрд, следует из материалов Центробанка.

По данным регулятора, за неделю данный показатель вырос на 0,7%, что эквивалентно $4,1 млрд. Это произошло «под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», пояснили в пресс-службе ЦБ.

В прошлый раз объем международных резервов страны обновил максимум 29 октября. На тот момент он составил $623,2 млрд. К 5 ноября показатель снизился до $622,1 млрд.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных