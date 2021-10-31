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Инвесторы снизили интерес к золоту в 2021 году

На фоне восстановления экономики они выбирают сырьевые активы и криптовалюту
Василий Милькин
Leonhard Foeger / Reuters

Интерес инвесторов к золоту в 2021 г. спадает, они уходят в более доходные вложения в криптовалюты и сырьевые активы, говорится в подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) аналитическом обзоре по рынку золота (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Как отмечается в обзоре, в этом году на глобальном фьючерсном рынке золота в январе было открыто 568 888 позиций, а в сентябре – 507 113. По итогам 2020 г. инвестиционный спрос составил 48% от общего объема спроса на металл, а в первом полугодии 2021 г. его доля сократилась до 25%, уточняют аналитики НРА. Основные потребители золота – ювелиры (48%), доля центробанков – 18%. В первую очередь инвесторы предпочли более доходный рынок криптовалют, отмечают аналитики агентства. Они напоминают, что на конец августа 2021 г. объем рынка криптовалют превысил $2 трлн, что в 10 раз выше рынка золота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных