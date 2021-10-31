Инвесторы снизили интерес к золоту в 2021 году

Как отмечается в обзоре, в этом году на глобальном фьючерсном рынке золота в январе было открыто 568 888 позиций, а в сентябре – 507 113. По итогам 2020 г. инвестиционный спрос составил 48% от общего объема спроса на металл, а в первом полугодии 2021 г. его доля сократилась до 25%, уточняют аналитики НРА. Основные потребители золота – ювелиры (48%), доля центробанков – 18%. В первую очередь инвесторы предпочли более доходный рынок криптовалют, отмечают аналитики агентства. Они напоминают, что на конец августа 2021 г. объем рынка криптовалют превысил $2 трлн, что в 10 раз выше рынка золота.