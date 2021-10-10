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Последнее крупное месторождение золота в России досталось «Ростеху» и «Селигдару»

Эксперты не исключают, что в перспективе госкорпорация продаст долю партнеру
Василий Милькин Александр Волобуев
Andrey Rudakov / Bloomberg

Компания «Белое золото» (у золотодобывающей компании «Селигдар» – 66,7%, у госкорпорации «Ростех» – 33,3%) выиграла 8 октября аукцион на месторождение золота Кючус в Якутии – крупнейшее из нераспределенного фонда, сообщило Минприроды. Итоговая сумма платежа составила 7,7 млрд руб. при стартовой цене в 2,2 млрд руб. Участники в 3,5 раза превысили стартовую цену, сделав 25 заявок (шаг аукциона – 221 млн руб.). В «Роснедрах» «Ведомостям» уточнили, что основным соперником «Белого золота» в ходе торгов была компания «Восток геосервис» (принадлежит основному владельцу золотодобывающей Highland Gold Владиславу Свиблову), которая дошла до предпоследнего шага аукциона (7,5 млрд руб.).

Месторождение Кючус расположено за Северным полярным кругом, в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсы – более 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра. Кючус – последнее месторождение с запасами более 100 т золота, которое оставалось в нераспределенном фонде с советских времен, говорит председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных