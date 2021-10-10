Последнее крупное месторождение золота в России досталось «Ростеху» и «Селигдару»

Месторождение Кючус расположено за Северным полярным кругом, в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии. Его балансовые запасы – 175,3 т золота, а ресурсы – более 250 т. Месторождение также содержит запасы серебра. Кючус – последнее месторождение с запасами более 100 т золота, которое оставалось в нераспределенном фонде с советских времен, говорит председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба.