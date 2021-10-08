СП «Ростеха» и «Селигдара» купит крупнейшее месторождение золота в Якутии

Торги завершились на отметке в 7,735 млрд руб., стартовав с чуть более 2,2 млрд. Перед победителем аукциона поставлено два дополнительных условия: во-первых, ежегодный объем добычи золота должен быть не менее 10 т с момента выхода на проектную мощность. Во-вторых, для энергоснабжения месторождения компания должна будет начать использовать электроэнергию с атомной станции малой мощности в Якутии.