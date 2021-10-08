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СП «Ростеха» и «Селигдара» купит крупнейшее месторождение золота в Якутии

Ведомости

ООО «Белое золото» выиграло на аукционе крупнейшее в России месторождение золота из нераспределенного фонда — участок Кючус в Якутии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Роснедр.

Торги завершились на отметке в 7,735 млрд руб., стартовав с чуть более 2,2 млрд. Перед победителем аукциона поставлено два дополнительных условия: во-первых, ежегодный объем добычи золота должен быть не менее 10 т с момента выхода на проектную мощность. Во-вторых, для энергоснабжения месторождения компания должна будет начать использовать электроэнергию с атомной станции малой мощности в Якутии.

Месторождение Кючус площадью 3,35 кв. км — второе по величине в Якутии после Нежданинского — расположено в Усть-Янском и Верхоянском районах республики. Его балансовые запасы достигают 175,3 т золота, а ресурсный потенциал превышает 250 т. В Кючусе также были обнаружены запасы серебра.

Компания «Белое золото» — совместное предприятие госкорпорации «Ростехнологии» и холдинга «Селигдар», который включает в себя золото- и оловодобывающие компании. В прошлом году «Ростех» в лице дочерней структуры «РТ — Развитие бизнеса» получил 33,3% «Белого золота». Остальные 66,7% принадлежат компании «Управление золотыми активами», в которой 51% принадлежит «Селигдару», а 49% — у экс-главы «Газпром центрремонта» Дмитрия Доева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных