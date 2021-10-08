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Правительство потратит на развитие геологоразведки 30 млрд рублей

Сегодня дефицит марганца, бокситов, лития и другого стратегического сырья покрывается за счет импорта
Василий Милькин
PhotoXPress

Правительство 7 октября утвердило план развития геологии в стране до 2030 г. Он вошел в перечень из 42 стратегических инициатив (проектов), призванных сделать российскую экономику более современной и гибкой, пояснялось в релизе на сайте кабинета министров.

Проект, получивший название «Геология: возрождение легенды», разработан Минприроды. Он предусматривает достижение к 2024 г. 100%-ного уровня воспроизводства нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы и 75%-ного – марганца, урана, хрома и титана, следует из справки к проекту. К 2030 г. уровень воспроизводства нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы должен составить уже 150% (т. е. ресурсная база будет расти быстрее добычи). А по марганцу, урану, хрому и титану этот показатель достигнет 100%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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