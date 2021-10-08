Правительство потратит на развитие геологоразведки 30 млрд рублей

Проект, получивший название «Геология: возрождение легенды», разработан Минприроды. Он предусматривает достижение к 2024 г. 100%-ного уровня воспроизводства нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы и 75%-ного – марганца, урана, хрома и титана, следует из справки к проекту. К 2030 г. уровень воспроизводства нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы должен составить уже 150% (т. е. ресурсная база будет расти быстрее добычи). А по марганцу, урану, хрому и титану этот показатель достигнет 100%.