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Экономика

Стоимость газа в Европе вновь превысила $1100 за тысячу кубометров

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов 24 января превысили $1100 за тысячу кубометров впервые за три недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Цена фьючерсов на газ с поставкой в феврале на самом ликвидном европейском хабе TTF к 16:11 мск поднялась до $1108 за тысячу кубометров. С начала торгового дня котировки выросли более чем на 19%. В последний раз цена газа превышала отметку $1100 за 1000 куб. м 4 января.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался весной, когда средняя цена на споте находилась в районе $250-300 за тысячу кубометров. В конце августа стоимость фьючерсов превысила $600, а уже в начале октября преодолела отметку в $1000 на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за тысячу кубометров.

В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В январе схожую позицию озвучил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он указал на то, что «Газпром» сократил спотовые продажи в Европу, несмотря на то что цены по долгосрочным контрактам значительно ниже текущих уровней цен на бирже.

В российском холдинге обвинения назвали беспочвенными, заявив, что продолжают выполнять все обязательства по долгосрочным контрактам, это же признала и Еврокомиссия. Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что дефицит газа в Европе был спровоцирован в том числе отказом от системы долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных