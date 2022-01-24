Стоимость газа в Европе вновь превысила $1100 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов 24 января превысили $1100 за тысячу кубометров впервые за три недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Цена фьючерсов на газ с поставкой в феврале на самом ликвидном европейском хабе TTF к 16:11 мск поднялась до $1108 за тысячу кубометров. С начала торгового дня котировки выросли более чем на 19%. В последний раз цена газа превышала отметку $1100 за 1000 куб. м 4 января.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался весной, когда средняя цена на споте находилась в районе $250-300 за тысячу кубометров. В конце августа стоимость фьючерсов превысила $600, а уже в начале октября преодолела отметку в $1000 на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за тысячу кубометров.
В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В январе схожую позицию озвучил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он указал на то, что «Газпром» сократил спотовые продажи в Европу, несмотря на то что цены по долгосрочным контрактам значительно ниже текущих уровней цен на бирже.
В российском холдинге обвинения назвали беспочвенными, заявив, что продолжают выполнять все обязательства по долгосрочным контрактам, это же признала и Еврокомиссия. Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что дефицит газа в Европе был спровоцирован в том числе отказом от системы долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.