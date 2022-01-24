Стоимость газа в Европе вновь превысила $1100 за тысячу кубометров

В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В январе схожую позицию озвучил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Он указал на то, что «Газпром» сократил спотовые продажи в Европу, несмотря на то что цены по долгосрочным контрактам значительно ниже текущих уровней цен на бирже.