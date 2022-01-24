Кадыров оценил траты федерального бюджета на Чечню

«Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти. Это все придуманные вещи», — заявил Кадыров. «Я ищу уже 7 лет, но никак не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался нефтедобычей и переработкой. Без России мы никак не сможем», — резюмировал он.