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Экономика

Кадыров оценил траты федерального бюджета на Чечню

Ведомости

Россия ежегодно направляет Чечне из федерального бюджета около 300 млрд руб., заявил в эфире Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«Представьте, Россия за год именно на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 млрд руб. тратит», — сказал он.

Кадыров отметил, что раньше думал, будто Чечня сможет существовать как отдельное государство. Однако на самом деле она не продержится даже месяц, отметил политик. Он подчеркнул, что все говорят, будто у республики есть нефть, но это неправда.

«Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти. Это все придуманные вещи», — заявил Кадыров. «Я ищу уже 7 лет, но никак не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался нефтедобычей и переработкой. Без России мы никак не сможем», — резюмировал он.

Кадыров добавил, что Чечня готова строить нефтеперерабатывающие заводы, предоставить территорию и возможности добывать нефть. Тем не менее на сегодняшний день республика «живет, строит и развивается» благодаря России, отметил глава региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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