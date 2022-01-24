Кадыров оценил траты федерального бюджета на Чечню
Россия ежегодно направляет Чечне из федерального бюджета около 300 млрд руб., заявил в эфире Instagram глава республики Рамзан Кадыров.
«Представьте, Россия за год именно на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 млрд руб. тратит», — сказал он.
Кадыров отметил, что раньше думал, будто Чечня сможет существовать как отдельное государство. Однако на самом деле она не продержится даже месяц, отметил политик. Он подчеркнул, что все говорят, будто у республики есть нефть, но это неправда.
«Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти. Это все придуманные вещи», — заявил Кадыров. «Я ищу уже 7 лет, но никак не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался нефтедобычей и переработкой. Без России мы никак не сможем», — резюмировал он.
Кадыров добавил, что Чечня готова строить нефтеперерабатывающие заводы, предоставить территорию и возможности добывать нефть. Тем не менее на сегодняшний день республика «живет, строит и развивается» благодаря России, отметил глава региона.