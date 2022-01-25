Газета
Экономика

Минэк предложил институту развития из Китая стать соинвестором проектов на $12 млрд

Ведомости

Минэк предложил Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) профинансировать в России пять проектов, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Согласно предложенному перечню (есть у «Ведомостей»), их общий бюджет оценивается в $11,8 млрд. 

Самый крупный из предложенных проектов – строительство российской части международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (автомобильная дорога «Меридиан»), следует из перечня. Его стоимость оценивается в $10 млрд.  

Второй по объему инвестиций проект, предложенный министерством, – строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги с общим бюджетом $1,4 млрд. 

Третий проект – развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии. В частности, планируется создать сеть ветропарков и солнечных электростанций на территории Калмыкии, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской областей. Необходимый объем инвестиций – 20 млрд руб. или $260,8 млн (по текущему курсу).  

Также Минэк предложил банку рассмотреть инвестиции в создание транзитно–карантинного терминала по перевалке зерна в Забайкальском крае (стоимость проекта – $100 млн) и строительство сооружений и логистических центров, сопутствующих переходу в районе Нижнеленинское–Тунцзян за $50 млн (мост через Амур, соединяющий российский и китайский берега реки).  

Минэкономразвития содействует привлечению инвестиций в эти проекты, ищет иные источники финансирования помимо тех, которые уже существуют, пояснил представитель министерства. Помимо предложенных проектов, на рассмотрении банка уже есть проекты на $1,8 млрд, сообщил собеседник. По его словам, сейчас ведутся переговоры об объеме возможного финансирования и параметры участия в них АБИИ. 

Полная версия материала доступна по подписке

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных