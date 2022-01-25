Минэк предложил институту развития из Китая стать соинвестором проектов на $12 млрд

Минэкономразвития содействует привлечению инвестиций в эти проекты, ищет иные источники финансирования помимо тех, которые уже существуют, пояснил представитель министерства. Помимо предложенных проектов, на рассмотрении банка уже есть проекты на $1,8 млрд, сообщил собеседник. По его словам, сейчас ведутся переговоры об объеме возможного финансирования и параметры участия в них АБИИ.