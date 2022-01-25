Минэк предложил институту развития из Китая стать соинвестором проектов на $12 млрд
Минэк предложил Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) профинансировать в России пять проектов, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Согласно предложенному перечню (есть у «Ведомостей»), их общий бюджет оценивается в $11,8 млрд.
Самый крупный из предложенных проектов – строительство российской части международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (автомобильная дорога «Меридиан»), следует из перечня. Его стоимость оценивается в $10 млрд.
Второй по объему инвестиций проект, предложенный министерством, – строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги с общим бюджетом $1,4 млрд.
Третий проект – развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии. В частности, планируется создать сеть ветропарков и солнечных электростанций на территории Калмыкии, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской областей. Необходимый объем инвестиций – 20 млрд руб. или $260,8 млн (по текущему курсу).
Также Минэк предложил банку рассмотреть инвестиции в создание транзитно–карантинного терминала по перевалке зерна в Забайкальском крае (стоимость проекта – $100 млн) и строительство сооружений и логистических центров, сопутствующих переходу в районе Нижнеленинское–Тунцзян за $50 млн (мост через Амур, соединяющий российский и китайский берега реки).
Минэкономразвития содействует привлечению инвестиций в эти проекты, ищет иные источники финансирования помимо тех, которые уже существуют, пояснил представитель министерства. Помимо предложенных проектов, на рассмотрении банка уже есть проекты на $1,8 млрд, сообщил собеседник. По его словам, сейчас ведутся переговоры об объеме возможного финансирования и параметры участия в них АБИИ.
Полная версия материала доступна по подписке