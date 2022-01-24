Минэк предложил китайскому конкуренту МВФ стать соинвестором проектов на $12 млрд

Минэк предложил китайскому конкуренту МВФ стать соинвестором проектов на $12 млрдАзиатский банк инфраструктурных инвестиций рассмотрит кредитование трассы из Европы в Китай
Минэк предложил Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) – китайскому аналогу крупнейших международных институтов развития, таких как МВФ или Всемирный банк, – профинансировать в России пять проектов, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Согласно предложенному перечню (есть у «Ведомостей»), их общий бюджет оценивается в $11,8 млрд.
Самый крупный из предложенных проектов – строительство российской части международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (автомобильная дорога «Меридиан»), следует из перечня. Его стоимость оценивается в $10 млрд.
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