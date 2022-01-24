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Минэк предложил китайскому конкуренту МВФ стать соинвестором проектов на $12 млрд

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассмотрит кредитование трассы из Европы в Китай
Анастасия Бойко Денис Ильюшенков
Предложенные Минэком проекты, с одной стороны, исключительно важны для российской инфраструктурной системы, а с другой – они весьма капиталоемкие / Максим Стулов / Ведомости

Минэк предложил Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) – китайскому аналогу крупнейших международных институтов развития, таких как МВФ или Всемирный банк, – профинансировать в России пять проектов, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Согласно предложенному перечню (есть у «Ведомостей»), их общий бюджет оценивается в $11,8 млрд.

Самый крупный из предложенных проектов – строительство российской части международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай (автомобильная дорога «Меридиан»), следует из перечня. Его стоимость оценивается в $10 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных