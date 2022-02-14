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Цены на золото достигли максимума с ноября 2021 года

Ведомости

Биржевые цены на золото достигли трехмесячных максимумов на фоне геополитической напряженности из-за ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:25 мск стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13% до $1863 за тройскую унцию, это максимальное значение с 19 ноября 2021 г. На пике котировки достигали $1872,8 за тройскую унцию. В понедельник росли акции золотодобывающих компаний: бумаги Polymetal прибавили в цене 3,92%, «Полюса» — 3,90%, Petropavlosk — 2,15%.

Драгоценный металл растет в цене в то время, как продолжаются трения между Россией и западными странами из-за приписываемых Москве планов напасть на Украину. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать, при этом вечером в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве в настоящий момент не видят предпосылок для полномасштабного вторжения России.

Подорожание происходит на фоне роста годовой инфляции в США, которая в январе поднялась до рекордного значения за 40 лет и составила 7,5% по сравнению с январем 2021 г. Потребительские цены росли быстрее ожиданий экспертов (7,2%) и увеличили вероятность скорого повышения процентных ставок руководством ФРС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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