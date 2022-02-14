Цены на золото достигли максимума с ноября 2021 года

Драгоценный металл растет в цене в то время, как продолжаются трения между Россией и западными странами из-за приписываемых Москве планов напасть на Украину. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать, при этом вечером в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве в настоящий момент не видят предпосылок для полномасштабного вторжения России.