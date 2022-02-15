Стоимость оформления завещания у нотариуса в январе подорожала на рекордные 18%

Это ведомство ежегодно устанавливает в каждом регионе предельный размер платы за работу правового и технического характера для каждой нотариальной услуги. Он рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает социально-экономическое положение региона, включая местный размер прожиточного минимума и количество совершаемых нотариальных действий (чем их больше по сравнению с общим показателем по стране, тем выше тариф). После этого регионы устанавливают фактический размер тарифа, который не должен превышать предельное значение. На территории одного региона стоимость всех нотариальных услуг у разных нотариусов должна быть одинаковой. В Москве цена УПТХ для удостоверения завещания составляет 2400 руб.