Стоимость оформления завещания у нотариуса в январе подорожала на рекордные 18%
В январе 2022 г. услуги нотариусов по удостоверению завещаний подорожали в среднем по России на 18,1%, следует из материалов Росстата. Это рекордный месячный рост за всю историю наблюдений с 2009 г., самый близкий по значению показатель был зафиксирован лишь в январе 2015 г. — 17,95%.
Оформление завещания за январь 2022 г. подорожало сопоставимыми темпами с ростом стоимости этой нотариальной услуги за весь 2019 г. Максимальный годовой рост цен на оформление завещаний был зафиксирован в 2015 г. — 24,8%. В среднем по России в январе стоимость удостоверения завещания составляла 2367 руб. В прошлом году эта услуга стоила около 1950 руб.
Рост цен на услугу по оформлению завещаний в январе был неравномерным по регионам страны, сообщает РБК со ссылкой на предоставленные по запросу издания данные Росстата. К примеру, в Якутии и Томской области цены поднялись почти на 80%, а в 23 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, они не менялись.
В мониторинг для расчета инфляции Росстат включает и такую нотариальную услуг, как оформление доверенности. Она подорожала в январе на 5,2%. В прошлом году на услуги по оформлению завещаний и доверенностей приходилось в среднем около 0,04% потребительских расходов.
Стоимость нотариальной услуги складывается из установленного федеральным законом тарифа (или госпошлины) и платы за «услуги правового и технического характера» (УПТХ). Тариф и размер госпошлин закреплены законодательно, для удостоверения завещания эта сумма составляет 100 руб. Основная часть стоимости нотариальных услуг, как правило, формируется за счет УПТХ, определением стоимости которых занимается Федеральная нотариальная палата, пояснили в пресс-службе Минюста.
Это ведомство ежегодно устанавливает в каждом регионе предельный размер платы за работу правового и технического характера для каждой нотариальной услуги. Он рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает социально-экономическое положение региона, включая местный размер прожиточного минимума и количество совершаемых нотариальных действий (чем их больше по сравнению с общим показателем по стране, тем выше тариф). После этого регионы устанавливают фактический размер тарифа, который не должен превышать предельное значение. На территории одного региона стоимость всех нотариальных услуг у разных нотариусов должна быть одинаковой. В Москве цена УПТХ для удостоверения завещания составляет 2400 руб.