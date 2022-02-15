Жители Бельгии смогут просить работодателей о переводе на четырехдневку
Жители Бельгии получили право просить у своих работодателей перевести их на четырехдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы, пишет Bloomberg со ссылкой на вице-премьера и министра труда страны Пьер-Ива Дерманье. Компании при этом могут отклонить просьбу, но должны письменно объяснить причину отказа.
Как отметили в правительстве, одна из целей реформы — дать работникам больше свободы в организации рабочего времени. Например, оно предполагает возможность работать больше часов в одну неделю и меньше часов — в следующую, что можно использовать при совместном воспитании ребенка. Компаниям же станет проще организовать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами.
Благодаря нововведениям правительство надеется повысить уровень занятости в стране. Согласно данным Евростата, в III квартале 2021 г. работу имели лишь 71,4% бельгийцев в возрасте от 20 до 64 лет — это меньше среднего значения по еврозоне (73,1%). Для сравнения: в соседних Германии и Нидерландах этот показатель составляет 80,4 и 82,6% соответственно.
В ряде стран уже проводились эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Самый масштабный из них прошел в Исландии с 2015 по 2019 г., в нем приняли участие более 2500 работников. Организаторы эксперимента пришли к выводу, что в результате сокращения рабочих часов в большинстве компаний продуктивность и производительность труда либо остаются на том же уровне, либо повышаются. Состояние здоровья сотрудников значительно улучшилось по целому ряду показателей.
Ранее в пользу постепенного перехода к четырехдневке в России высказался зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «История развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается», — заявлял он, пояснив, что эксперимент по сокращению рабочих часов можно начать на уровне региона или группы компаний.
Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., 34% россиян не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.