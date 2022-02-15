Жители Бельгии смогут просить работодателей о переводе на четырехдневку

В ряде стран уже проводились эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Самый масштабный из них прошел в Исландии с 2015 по 2019 г., в нем приняли участие более 2500 работников. Организаторы эксперимента пришли к выводу, что в результате сокращения рабочих часов в большинстве компаний продуктивность и производительность труда либо остаются на том же уровне, либо повышаются. Состояние здоровья сотрудников значительно улучшилось по целому ряду показателей.