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Жители Бельгии смогут просить работодателей о переводе на четырехдневку

Ведомости

Жители Бельгии получили право просить у своих работодателей перевести их на четырехдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы, пишет Bloomberg со ссылкой на вице-премьера и министра труда страны Пьер-Ива Дерманье. Компании при этом могут отклонить просьбу, но должны письменно объяснить причину отказа.

Как отметили в правительстве, одна из целей реформы — дать работникам больше свободы в организации рабочего времени. Например, оно предполагает возможность работать больше часов в одну неделю и меньше часов — в следующую, что можно использовать при совместном воспитании ребенка. Компаниям же станет проще организовать вечернюю и ночную работу без согласования с профсоюзами.

Благодаря нововведениям правительство надеется повысить уровень занятости в стране. Согласно данным Евростата, в III квартале 2021 г. работу имели лишь 71,4% бельгийцев в возрасте от 20 до 64 лет — это меньше среднего значения по еврозоне (73,1%). Для сравнения: в соседних Германии и Нидерландах этот показатель составляет 80,4 и 82,6% соответственно.

В ряде стран уже проводились эксперименты по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Самый масштабный из них прошел в Исландии с 2015 по 2019 г., в нем приняли участие более 2500 работников. Организаторы эксперимента пришли к выводу, что в результате сокращения рабочих часов в большинстве компаний продуктивность и производительность труда либо остаются на том же уровне, либо повышаются. Состояние здоровья сотрудников значительно улучшилось по целому ряду показателей.

Ранее в пользу постепенного перехода к четырехдневке в России высказался зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. «История развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается», — заявлял он, пояснив, что эксперимент по сокращению рабочих часов можно начать на уровне региона или группы компаний.

Согласно опросу сервиса Superjob, который был проведен летом 2021 г., 34% россиян не поддержали идею ввести четырехдневную рабочую неделю, опасаясь, что их доходы в этом случае снизятся. При этом 63% опрошенных выразили уверенность в том, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пять.

Ранее по теме: Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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