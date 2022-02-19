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Экономика

Еврокомиссия сочла «странными» действия «Газпрома» по поставкам газа

Ведомости

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странной политику российской компании «Газпром» по поставкам газа в Европу на фоне высоких цен. Об этом она заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», — сказала фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). 

При этом глава ЕК отметила, что Евросоюз в ближайшее время не сможет заместить поставки российского газа поставками сжиженного природного газа (СПГ). 

«Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика», — сказала глава Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

«Газпром» сегодня со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что из подземных хранилищ газа Европы отобрано 95,3% от объема газа, закачанного летом прошлого года. По данным на 17 февраля, объем активного газа в европейских ПХГ на 21% (на 8,3 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Европейские подземные хранилища заполнены в целом на 32%, в Германии они опустошены более чем на две трети, во Франции — почти на три четверти. 

«Газпром» в январе резко сократил объемы экспорта газа в ЕС, объемы поставок газа в страны дальнего зарубежья в январе 2022 г. упали на 41,3%, или на 8 млрд куб. м к показателям января 2021 г., до 11,4 млрд куб. м, сообщал «Газпром» 1 февраля.

Европейская комиссия прорабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, включая установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у входящих в ЕС стран к началу следующего отопительного сезона, передавал Bloomberg. В документе будет закреплено юридическое требование, согласно которому они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных