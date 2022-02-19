Еврокомиссия сочла «странными» действия «Газпрома» по поставкам газа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странной политику российской компании «Газпром» по поставкам газа в Европу на фоне высоких цен. Об этом она заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом глава ЕК отметила, что Евросоюз в ближайшее время не сможет заместить поставки российского газа поставками сжиженного природного газа (СПГ).
«Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика», — сказала глава Еврокомиссии (цитата по ТАСС).
«Газпром» сегодня со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что из подземных хранилищ газа Европы отобрано 95,3% от объема газа, закачанного летом прошлого года. По данным на 17 февраля, объем активного газа в европейских ПХГ на 21% (на 8,3 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Европейские подземные хранилища заполнены в целом на 32%, в Германии они опустошены более чем на две трети, во Франции — почти на три четверти.
Европейская комиссия прорабатывает новые меры в сфере обеспечения энергетической безопасности, включая установление минимального объема запасов газа, который должен быть накоплен у входящих в ЕС стран к началу следующего отопительного сезона, передавал Bloomberg. В документе будет закреплено юридическое требование, согласно которому они должны иметь минимальный уровень запасов к 30 сентября каждого года.