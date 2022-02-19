Еврокомиссия сочла «странными» действия «Газпрома» по поставкам газа

«Газпром» сегодня со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что из подземных хранилищ газа Европы отобрано 95,3% от объема газа, закачанного летом прошлого года. По данным на 17 февраля, объем активного газа в европейских ПХГ на 21% (на 8,3 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Европейские подземные хранилища заполнены в целом на 32%, в Германии они опустошены более чем на две трети, во Франции — почти на три четверти.