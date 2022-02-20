Газета
Экономика

Экспорт российского алкоголя вырос за год на 20%

Ведомости

В 2021 г. Россия продала другим странам на 20% больше крепкого алкоголя, чем по итогам 2020 г. Отечественные производители продали почти 3 млн декалитров на $195 млн, следует из данных Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), с которыми ознакомились «РИА Новости».

Основная часть экспорта ($160 млн) пришлась на водку. Рост поставок можно объяснить тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. В 2,5 раза до $3 млн увеличился экспорт джина и можжевеловых настоек. Больший спрос у иностранных покупателей также наблюдается на коньяк, бренди и виски из России.

Российский крепкий алкоголь в прошлом году покупали в 75 странах, в основном европейских. По данным «Агроэкспорта», в натуральном выражении поставки в Латвию выросли на 51%, Германию — на 25%, Китай — на 66%, Азербайджан и Венгрию — на 62%, Грузию — на 32%.

Ранее по теме: Продажи алкоголя в России в 2021 году выросли на 3,7%

В конце прошлого года один из крупнейших российских алкогольных дистрибуторов Luding Group впервые начал производство собственной водки под брендом Tchaikovsky («Чайковский»).

Новая продукция относится к премиальному сегменту и ориентирована прежде всего на экспорт, выход на водочный рынок в компании объяснили диверсификацией бизнеса и спросом на такие напитки на мировом рынке.

В 2022 г. Министерство финансов РФ утвердило повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. МРЦ водки повышена с 243 до 261 руб. за 0,5 л. Аналогичные меры применены к коньяку и бренди — их минимальные розничные цены повысились с 446 до 480 руб. и с 324 до 348 руб. соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России, Минпромторг и Минфин не поддержали идею о введении МРЦ на пиво. В пресс-службе регулятора тогда пояснили, что в текущих экономических условиях подорожание пива может снизить покупательную способность граждан и привести к «переориентированию спроса на крепкий алкоголь». При этом за введение МРЦ выступили сами участники пивоваренного рынка. Они сочли, что мера позволит уменьшить серый сектор в данной отрасли и поспособствует здоровой конкуренции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных