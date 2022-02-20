Экспорт российского алкоголя вырос за год на 20%
В 2021 г. Россия продала другим странам на 20% больше крепкого алкоголя, чем по итогам 2020 г. Отечественные производители продали почти 3 млн декалитров на $195 млн, следует из данных Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), с которыми ознакомились «РИА Новости».
Основная часть экспорта ($160 млн) пришлась на водку. Рост поставок можно объяснить тем, что британские и шведские бренды подорожали сильнее российских, отмечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. В 2,5 раза до $3 млн увеличился экспорт джина и можжевеловых настоек. Больший спрос у иностранных покупателей также наблюдается на коньяк, бренди и виски из России.
Российский крепкий алкоголь в прошлом году покупали в 75 странах, в основном европейских. По данным «Агроэкспорта», в натуральном выражении поставки в Латвию выросли на 51%, Германию — на 25%, Китай — на 66%, Азербайджан и Венгрию — на 62%, Грузию — на 32%.
В конце прошлого года один из крупнейших российских алкогольных дистрибуторов Luding Group впервые начал производство собственной водки под брендом Tchaikovsky («Чайковский»).
Новая продукция относится к премиальному сегменту и ориентирована прежде всего на экспорт, выход на водочный рынок в компании объяснили диверсификацией бизнеса и спросом на такие напитки на мировом рынке.
В 2022 г. Министерство финансов РФ утвердило повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку, бренди и коньяк. МРЦ водки повышена с 243 до 261 руб. за 0,5 л. Аналогичные меры применены к коньяку и бренди — их минимальные розничные цены повысились с 446 до 480 руб. и с 324 до 348 руб. соответственно.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России, Минпромторг и Минфин не поддержали идею о введении МРЦ на пиво. В пресс-службе регулятора тогда пояснили, что в текущих экономических условиях подорожание пива может снизить покупательную способность граждан и привести к «переориентированию спроса на крепкий алкоголь». При этом за введение МРЦ выступили сами участники пивоваренного рынка. Они сочли, что мера позволит уменьшить серый сектор в данной отрасли и поспособствует здоровой конкуренции.