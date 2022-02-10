Продажи алкоголя в России в 2021 году выросли на 3,7%

Продажи алкоголя в 2021 г. выросли в основном из-за роста цен, роста реального спроса и расширения ассортимента. Инфляция в алкогольном сегменте была ниже, чем в среднем по рынку, – 3,9% против 6,1% соответственно. По словам аналитиков, в прошлом году выросла популярность слабоалкогольных напитков – их продажи увеличились на 24,3% в натуральном выражении и на 26,1% – в денежном. Больше всего в 2021 г. выросли продажи джина – на 43,5% и 41,1% соответственно. Также россияне стали чаще покупать премиальные виски, игристое вино и ром.