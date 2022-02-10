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Продажи алкоголя в России в 2021 году выросли на 3,7%

Ведомости

Продажи алкогольных напитков в России с 2021 г. выросли на 3,7% в натуральном выражении и на 7,6% в денежном выражении, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования NielsenIQ.

«Рынок алкогольной продукции стал самой динамично развивающейся индустрией в структуре товаров повседневного спроса: динамика продаж алкоголя составила 3,7% в штуках, что стало самым высоким показателем среди всех индустрий FMCG (товаров повседневного спроса. – Ред.) в 2021 г.», — сообщили аналитики.

Продажи алкоголя в 2021 г. выросли в основном из-за роста цен, роста реального спроса и расширения ассортимента. Инфляция в алкогольном сегменте была ниже, чем в среднем по рынку, – 3,9% против 6,1% соответственно. По словам аналитиков, в прошлом году выросла популярность слабоалкогольных напитков – их продажи увеличились на 24,3% в натуральном выражении и на 26,1% – в денежном. Больше всего в 2021 г. выросли продажи джина – на 43,5% и 41,1% соответственно. Также россияне стали чаще покупать премиальные виски, игристое вино и ром.

В денежном выражении продажи продовольствия выросли в прошлом году на 9,3%, сигарет – на 5,8%, непродовольственных товаров – на 1,6%. В целом рынок FMCG в прошлом году вырос на 1,5% в натуральном выражении и на 7,6% – в денежном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных