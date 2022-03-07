В «ЕР» призвали национализировать производства ушедших из России компаний

«Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Наша задача — сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. "Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — сказал секретарь генсовета «ЕР», добавив, что такая мера является крайней.