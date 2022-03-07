В «ЕР» призвали национализировать производства ушедших из России компаний
Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства западных компаний, который объявили о завершении своей деятельности в России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России».
Действия объявивших о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине Турчак назвал «предумышленным банкротством, цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих». По мнению Турчака, западный бизнес подрывает таким образом свою экономику и действует по принципу «пчелы против меда».
«Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании. Наша задача — сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри. "Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — сказал секретарь генсовета «ЕР», добавив, что такая мера является крайней.
Многие западные компании, в том числе ритейлеры, IT-гиганты и автоконцерны, начали сокращать присутствие в России или временно приостанавливать свою деятельность на фоне продолжающейся с 24 февраля военной операции на Украине.
В частности, о приостановке поставок и инвестиций в Россию объявили пивоваренный концерн Carlsberg, производители чешского пива, нидерландская пивоваренная компания Heineken. Также прекратили работу производители спортивных товаров Nike, Аdidas и Puma, закрылись магазины одежды испанских Inditex и Mango.
Сотрудничество с Россией также прекратили Netflix, образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking, а Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay.