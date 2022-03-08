Газета
Экономика

Moody's оценило последствия спецоперации на Украине для мировой экономики

Ведомости

Специальная военная операция на Украине и антироссийские санкции привели к рискам для перспектив мировой экономики, следует из отчета рейтингового агентства Moody’s, который есть в распоряжении РБК. Если Россия примет ответные меры на западные санкции, цены на энергоносители вырастут еще больше, говорится в отчете.

Moody’s указывает также на рост цен на сельскохозяйственные товары. Доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет около 25%. События на Украине происходят зимой, а не в период сбора урожая, последствия для поставок оказались не такими серьезными, отмечают аналитики.

В связи с ростом цен на кукурузу подорожают корма для животных, что в итоге скажется на ценах на мясо. Происходит рост цен на соевые бобы, могут подорожать удобрения, говорится в отчете.

«Вызванный этим рост цен на продовольствие приведет к дальнейшему снижению покупательной способности потребителей. <…> Повышение продовольственной инфляции наряду с ростом других цен также может усугубить социальную напряженность в некоторых странах», — цитирует РБК Moody’s.

Дефицит металлов, в том числе алюминия, платины, меди и палладия, повлечет за собой рост цен в автомобильной индустрии, считают в рейтинговом агентстве.

Ранее по теме: Moody's сообщило о понижении рейтинга России с «В3» до «Са»

Санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире, сообщалось в заявлении исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).

«Хотя ситуация довольно неустойчивая, а прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, выросли, усилив инфляционное давление, возникшее в результате перебоев в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19», — отмечал фонд.

Эксперты также отметили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнутся с существенными побочными эффектами. Ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных