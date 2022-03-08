Moody's оценило последствия спецоперации на Украине для мировой экономики
Специальная военная операция на Украине и антироссийские санкции привели к рискам для перспектив мировой экономики, следует из отчета рейтингового агентства Moody’s, который есть в распоряжении РБК. Если Россия примет ответные меры на западные санкции, цены на энергоносители вырастут еще больше, говорится в отчете.
Moody’s указывает также на рост цен на сельскохозяйственные товары. Доля России и Украины в мировом экспорте пшеницы составляет около 25%. События на Украине происходят зимой, а не в период сбора урожая, последствия для поставок оказались не такими серьезными, отмечают аналитики.
В связи с ростом цен на кукурузу подорожают корма для животных, что в итоге скажется на ценах на мясо. Происходит рост цен на соевые бобы, могут подорожать удобрения, говорится в отчете.
«Вызванный этим рост цен на продовольствие приведет к дальнейшему снижению покупательной способности потребителей. <…> Повышение продовольственной инфляции наряду с ростом других цен также может усугубить социальную напряженность в некоторых странах», — цитирует РБК Moody’s.
Дефицит металлов, в том числе алюминия, платины, меди и палладия, повлечет за собой рост цен в автомобильной индустрии, считают в рейтинговом агентстве.
Санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире, сообщалось в заявлении исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ).
«Хотя ситуация довольно неустойчивая, а прогнозирование чрезвычайно затруднено, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырье, включая пшеницу и прочие зерновые, выросли, усилив инфляционное давление, возникшее в результате перебоев в цепочках снабжения и восстановления после пандемии COVID-19», — отмечал фонд.
Эксперты также отметили, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнутся с существенными побочными эффектами. Ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.