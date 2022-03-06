Moody's сообщило о понижении рейтинга России с «В3» до «Са»

«Мнение Moody's подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ РФ, запрещающее выплаты нерезидентам», — сообщили в агентстве.