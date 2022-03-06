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Moody's сообщило о понижении рейтинга России с «В3» до «Са»

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Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России с «В3» до «Са» с негативным прогнозом, такое решение связано с опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства, передает «ТАСС» со ссылкой на агентство.

По мнению Moody’s, контроль за движением капитала со стороны Ценробанка может ограничить трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.

«Мнение Moody's подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ РФ, запрещающее выплаты нерезидентам», — сообщили в агентстве.

Ранее Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте с «Baa3» до «B3».

Ранее ЦБ подготовил предписание, запрещающее профессиональным участникам финансового рынка передавать доходы по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам. Кроме этого, предусмотрен запрет на вывод «дочками» иностранных холдингов прибыли за рубеж.

Ситуация в экономике России сейчас экстраординарная и требует соответствующих мер, отмечал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, в настоящий момент «вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности» России для иностранного бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных