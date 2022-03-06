Moody's сообщило о понижении рейтинга России с «В3» до «Са»
Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг России с «В3» до «Са» с негативным прогнозом, такое решение связано с опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства, передает «ТАСС» со ссылкой на агентство.
По мнению Moody’s, контроль за движением капитала со стороны Ценробанка может ограничить трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.
«Мнение Moody's подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ РФ, запрещающее выплаты нерезидентам», — сообщили в агентстве.
Ранее Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте с «Baa3» до «B3».
Ранее ЦБ подготовил предписание, запрещающее профессиональным участникам финансового рынка передавать доходы по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам. Кроме этого, предусмотрен запрет на вывод «дочками» иностранных холдингов прибыли за рубеж.
Ситуация в экономике России сейчас экстраординарная и требует соответствующих мер, отмечал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, в настоящий момент «вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности» России для иностранного бизнеса.