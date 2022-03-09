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Экономика

WSJ: объем судоходства в районе морских портов России упал за неделю на 30%

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Судоходный трафик в районе российских морских портов сократился на 30% после введения санкций западными странами и массового ухода иностранных компаний из-за украинского кризиса. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на платформу Progect44, которая анализирует цепочки поставок.

Кроме того, по данным Windward (занимается созданием баз данных и аналитикой в области судоходства), количество свободных российских кораблей выросло в три раза за неделю, начавшуюся 28 февраля. Это указывает на то, что зарубежные компании все чаще не желают иметь дело с российскими, считают в Windward.

При этом данные Project44 об объемах судоходства следует воспринимать с осторожностью из-за их нестабильности, а некоторые аналитики и официальные представители компаний предупреждают, что еще слишком рано судить о масштабе влияния вооруженного конфликта на Украине на глобальные цепочки поставок, отмечает WSJ.

Ряд крупных транспортно-логистических компаний, в том числе ведущие мировые контейнерные перевозчики — датская Maersk, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC) и французская CMA CGM — приостановили прием новых заказов на перевозку контейнеров в России и из нее. Великобритания ввела полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в свои порты.

Евросоюз также готовит новые санкции против России, которые затронут сектор морских перевозок, сообщила в своем Twitter председательствующая в настоящее время в Совете ЕС делегация Франции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее заявляла, что Литва, Латвия и Эстония могут запретить заход российских судов в свои порты, не дожидаясь решения на уровне ЕС.

Ранее по теме: Европейские порты и контейнерные линии прекращают работу с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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