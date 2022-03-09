WSJ: объем судоходства в районе морских портов России упал за неделю на 30%

Кроме того, по данным Windward (занимается созданием баз данных и аналитикой в области судоходства), количество свободных российских кораблей выросло в три раза за неделю, начавшуюся 28 февраля. Это указывает на то, что зарубежные компании все чаще не желают иметь дело с российскими, считают в Windward.