Европейские порты и контейнерные линии прекращают работу с Россией

«В этих условиях минтранс не считает целесообразным заходы российских судов в порты Великобритании», – отметил он. По существу, британские порты не будут предоставлять доступ судам, которые принадлежат или зафрахтованы российскими компаниями, зарегистрированы под флагом РФ или относятся к людям, попавшим в санкционные списки. Шэпс также анонсировал появление дополнительных санкций против российского судоходства.