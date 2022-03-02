Европейские порты и контейнерные линии прекращают работу с Россией

Европейские порты и контейнерные линии прекращают работу с РоссиейСокращение конкуренции приведет к росту ставок у оставшихся игроков
Министерство транспорта Великобритании 1 марта объявило о закрытии портов Соединенного Королевства для всех судов, связанных с Россией, из-за военной спецоперации на Украине. Об этом в своем твиттере написал министр Грант Шэпс. По его словам, Великобритания сыграет свою роль в ограничении экономических интересов России и привлечении к ответственности российского правительства.
«В этих условиях минтранс не считает целесообразным заходы российских судов в порты Великобритании», – отметил он. По существу, британские порты не будут предоставлять доступ судам, которые принадлежат или зафрахтованы российскими компаниями, зарегистрированы под флагом РФ или относятся к людям, попавшим в санкционные списки. Шэпс также анонсировал появление дополнительных санкций против российского судоходства.