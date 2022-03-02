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Европейские порты и контейнерные линии прекращают работу с Россией

Сокращение конкуренции приведет к росту ставок у оставшихся игроков
Ксения Потаева
1 марта о запрете заходов российских судов в порты страны сообщила Канада / Christinne Muschi / Reuters

Министерство транспорта Великобритании 1 марта объявило о закрытии портов Соединенного Королевства для всех судов, связанных с Россией, из-за военной спецоперации на Украине. Об этом в своем твиттере написал министр Грант Шэпс. По его словам, Великобритания сыграет свою роль в ограничении экономических интересов России и привлечении к ответственности российского правительства.

«В этих условиях минтранс не считает целесообразным заходы российских судов в порты Великобритании», – отметил он. По существу, британские порты не будут предоставлять доступ судам, которые принадлежат или зафрахтованы российскими компаниями, зарегистрированы под флагом РФ или относятся к людям, попавшим в санкционные списки. Шэпс также анонсировал появление дополнительных санкций против российского судоходства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных