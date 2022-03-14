Решетников назвал основную причину приостановки работы иностранного бизнеса
Одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России – проблемы с логистикой, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Когда мы проводили неделей ранее встречу с иностранным бизнесом, который работает в России, первыми вопросами, который они ставили, были вопросы, связанные с логистикой, с необходимостью перенастройки производственных цепочек, с поиском поставщиков в азиатских странах», — заявил Решетников (цитата по ТАСС). По его словам, власти России исходят из того, что большая часть компаний перенастроит логистические цепочки и возобновит работу в стране.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Также о приостановке работы в России заявили производители техники и разработчики антивирусов.
По данным Йельского университета на 14 марта, после начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке заявили более 350 иностранных компаний.
В Кремле заявили, что место зарубежных компаний, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие. Кроме того, в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России.
В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.