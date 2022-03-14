Газета
Экономика

Решетников назвал основную причину приостановки работы иностранного бизнеса

Ведомости

Одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России – проблемы с логистикой, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Когда мы проводили неделей ранее встречу с иностранным бизнесом, который работает в России, первыми вопросами, который они ставили, были вопросы, связанные с логистикой, с необходимостью перенастройки производственных цепочек, с поиском поставщиков в азиатских странах», — заявил Решетников (цитата по ТАСС). По его словам, власти России исходят из того, что большая часть компаний перенастроит логистические цепочки и возобновит работу в стране.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Также о приостановке работы в России заявили производители техники и разработчики антивирусов.

По данным Йельского университета на 14 марта, после начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке заявили более 350 иностранных компаний.

В Кремле заявили, что место зарубежных компаний, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие. Кроме того, в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России.

В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных