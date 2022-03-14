МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций
Ограничительные меры приведут к глубокой рецессии в России, заявил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ), слова которого передает «РИА Новости».
«Влияние (санкций) будет значительным для России... Россия столкнется с глубокой рецессией. Это отражение санкционного режима, который введен и довольно действенен», — сказал представитель МВФ на брифинге.
5 марта исполнительный совет МВФ заявил, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнутся с существенными побочными эффектами. Ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.
10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Franceinfo заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. На следующий день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России.