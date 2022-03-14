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МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций

Ведомости

Ограничительные меры приведут к глубокой рецессии в России, заявил высокопоставленный представитель Международного валютного фонда (МВФ), слова которого передает «РИА Новости».

«Влияние (санкций) будет значительным для России... Россия столкнется с глубокой рецессией. Это отражение санкционного режима, который введен и довольно действенен», — сказал представитель МВФ на брифинге.

5 марта исполнительный совет МВФ заявил, что санкции в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, многие страны столкнутся с существенными побочными эффектами. Ценовые шоки будут ощущаться по всему миру, особенно в домохозяйствах с низким достатком.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Страны ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели санкции в отношении бизнесменов и руководства страны, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и запретили экспорт в Россию некоторых товаров и технологий. Часть иностранных компаний объявила о приостановке работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

10 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Franceinfo заявил, что Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. На следующий день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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