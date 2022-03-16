The Guardian узнала о намерении Китая оказать экономическую поддержку России
Китай окажет России, столкнувшейся с западными санкциями за военную операцию на Украине, экономическую и финансовую помощь, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на американских чиновников. Такие выводы в Вашингтоне сделали после встречи советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел Китая Ян Цзечи, она состоялась накануне.
«Они уже решили, что будут оказывать экономическую и финансовую поддержку [России], и они подчеркнули это сегодня. Вопрос действительно в том, пойдут ли они дальше», — заявил один из собеседников газеты.
Под «дальше» источник The Guardian подразумевал военную помощь, которую Китай, по мнению США, может предоставить России. Однако официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь еще 14 марта опроверг сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина помощь в военной операции в Донбассе и на Украине. Политик выразил мнение, что Вашингтон намеренно распространяет о Китае ложные сведения в контексте ситуации на Украине.
США надеются заставить Китай пересмотреть его позицию и изменить решение, рассказал один из американских чиновников. В Вашингтоне утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен на тесное партнерство с Россией. В частности, Москва и Пекин «сблизились из-за общего взгляда на США как на страну с жесткой и властной политикой и полны решимости положить конец периоду глобального господства США», пишет The Guardian.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
За это США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую и финансовую сферу. В частности, фактически замороженными оказались около половины международных резервов страны (примерно $300 млрд). Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч. Китай к санкциям против России не присоединился.