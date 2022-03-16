ФРС США повысила базовую ставку до 0,25–0,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку повысит ключевую ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это первое изменение ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США повышала ставку в 2018 г.
«Последствия [спецоперации на Украине] для экономики США весьма неопределенные», — отметили в ФРС, добавив, что в ближайшее время события вокруг украинского кризиса, «вероятно, создадут дополнительное восходящее давление на инфляцию и снизят экономическую активность».
26 января ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор ускорит сокращение программы количественного смягчения и, скорее всего, повысит базовую ставку уже на следующем заседании в марте в целях борьбы с инфляционным давлением, которое, по его словам, все еще остается высоким.