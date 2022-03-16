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ФРС США повысила базовую ставку до 0,25–0,5%

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Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку повысит ключевую ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это первое изменение ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США повышала ставку в 2018 г.

«Последствия [спецоперации на Украине] для экономики США весьма неопределенные», — отметили в ФРС, добавив, что в ближайшее время события вокруг украинского кризиса, «вероятно, создадут дополнительное восходящее давление на инфляцию и снизят экономическую активность». 

26 января ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор ускорит сокращение программы количественного смягчения и, скорее всего, повысит базовую ставку уже на следующем заседании в марте в целях борьбы с инфляционным давлением, которое, по его словам, все еще остается высоким.

Ранее по теме: ФРС может повысить ставку на 0,25 п. п. впервые за четыре года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных