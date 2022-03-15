ФРС может повысить ставку на 0,25 п. п. впервые за четыре года

16 марта Федрезерв США по итогам двухдневного заседания наконец начнет долгожданный цикл ужесточения монетарной политики и повысит ключевую ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5%, считает боль шинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Но шансы увеличить ставку сразу на 0,5 п. п. из-за последствий кризиса на Украине тоже растут. Это будет первое изменение ключевой ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США повышала ставку в 2018 г.