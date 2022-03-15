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ФРС может повысить ставку на 0,25 п. п. впервые за четыре года

Но на фоне кризиса на Украине шаг в 0,5 п. п. исключать не стоит, отмечают аналитики
Инга Сангалова
Обычно ФРС повышает ставки на фоне ускоряющегося роста экономики (на фото – председатель ФРС Джером Пауэлл) / JONATHAN ERNST / AFP

16 марта Федрезерв США по итогам двухдневного заседания наконец начнет долгожданный цикл ужесточения монетарной политики и повысит ключевую ставку на 0,25 п. п. до 0,25–0,5%, считает боль шинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Но шансы увеличить ставку сразу на 0,5 п. п. из-за последствий кризиса на Украине тоже растут. Это будет первое изменение ключевой ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США повышала ставку в 2018 г.

Инфляция в США находится на 40-летнем максимуме и все еще ускоряется – в феврале показатель составил 7,9%. Такими темпами инфляция не росла с января 1982 г. Согласно данным индекса потребительских цен, опубликованным Бюро трудовой статистики США 10 марта, повышение цен на бензин, жилье и продукты питания привели к росту инфляции в феврале на 0,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных