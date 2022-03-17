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Экономика

Годовая инфляция в еврозоне снова достигла исторического максимума

Ведомости

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале ускорилась до 5,9%, свидетельствуют данные Евростата. Такой показатель является рекордным за всю историю наблюдений, предыдущий антирекорд был установлен в январе — тогда уровень годовой инфляции в еврозоне достиг 5,1%. 

Годовая инфляция в Евросоюзе составила 6,2% в феврале 2022 г. по сравнению с 5,6% в январе. В феврале наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли рост цен на энергоносители (+3,12 п. п.), услуги (+1,04 п. п.), продукты питания, алкоголь и табак (+0,90 п. п.) и неэнергетические промышленные товары (+0,81 п. п.).

Самые высокие годовые показатели инфляции были зафиксированы в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10,0%). Самые низкие годовые показатели инфляции в феврале были зарегистрированы на Мальте, во Франции (по 4,2%), в Португалии, Финляндии и Швеции (по 4,4%).

В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных