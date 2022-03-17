Годовая инфляция в еврозоне снова достигла исторического максимума

Годовая инфляция в Евросоюзе составила 6,2% в феврале 2022 г. по сравнению с 5,6% в январе. В феврале наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли рост цен на энергоносители (+3,12 п. п.), услуги (+1,04 п. п.), продукты питания, алкоголь и табак (+0,90 п. п.) и неэнергетические промышленные товары (+0,81 п. п.).