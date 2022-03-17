Годовая инфляция в еврозоне снова достигла исторического максимума
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале ускорилась до 5,9%, свидетельствуют данные Евростата. Такой показатель является рекордным за всю историю наблюдений, предыдущий антирекорд был установлен в январе — тогда уровень годовой инфляции в еврозоне достиг 5,1%.
Годовая инфляция в Евросоюзе составила 6,2% в феврале 2022 г. по сравнению с 5,6% в январе. В феврале наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли рост цен на энергоносители (+3,12 п. п.), услуги (+1,04 п. п.), продукты питания, алкоголь и табак (+0,90 п. п.) и неэнергетические промышленные товары (+0,81 п. п.).
Самые высокие годовые показатели инфляции были зафиксированы в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10,0%). Самые низкие годовые показатели инфляции в феврале были зарегистрированы на Мальте, во Франции (по 4,2%), в Португалии, Финляндии и Швеции (по 4,4%).
В еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.