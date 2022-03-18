Шувалов предложил иностранным предприятиям работать без национализации

Согласно тексту законопроекта, который обсуждался в начале марта, при прекращении деятельности компаний будет возможно вводить «внешнее управление» по решению Арбитражного суда, писали «Ведомости». Это может быть сделано по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек.