Шувалов предложил иностранным предприятиям работать без национализации
«Президент сказал, что мы будем поступать цивилизованно, защищая право собственности», – отметил Шувалов. Но важно, чтобы предприятия не закрывались и продолжали работать, говорит Шувалов. Иначе и другие компании из логистической цепочки также будут вынуждены закрыться, отметил председатель ВЭБ.
Уход с рынка отдельных предприятий – результат политически мотивированного решения, считает Шувалов: «Мы понимаем причины, но мы с этим не можем мириться, потому что нам нужно обеспечивать свой рынок».
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Как сообщалось в Telegram-канале «Единой России», в нем предусмотрен «первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок».
По словам Шувалова, слово «национализация» употребили, чтобы «использовать не правовой термин, а какой-то более сильный и хлесткий с целью произвести эффект»: «Но, насколько я понимаю ход дискуссии, ни о какой национализации разговора нет».
Согласно тексту законопроекта, который обсуждался в начале марта, при прекращении деятельности компаний будет возможно вводить «внешнее управление» по решению Арбитражного суда, писали «Ведомости». Это может быть сделано по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек.
В Госдуму законопроект пока не внесен.