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Экономика

Шувалов предложил иностранным предприятиям работать без национализации

Ведомости

Государство в условиях санкций не планирует изымать собственность у инвесторов, которые решили прекратить или приостановить работу в России. Это следует из слов председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова в интервью RT.

«Президент сказал, что мы будем поступать цивилизованно, защищая право собственности», – отметил Шувалов. Но важно, чтобы предприятия не закрывались и продолжали работать, говорит Шувалов. Иначе и другие компании из логистической цепочки также будут вынуждены закрыться, отметил председатель ВЭБ.

Уход с рынка отдельных предприятий – результат политически мотивированного решения, считает Шувалов: «Мы понимаем причины, но мы с этим не можем мириться, потому что нам нужно обеспечивать свой рынок».

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Как сообщалось в Telegram-канале «Единой России», в нем предусмотрен «первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». 

По словам Шувалова, слово «национализация» употребили, чтобы «использовать не правовой термин, а какой-то более сильный и хлесткий с целью произвести эффект»: «Но, насколько я понимаю ход дискуссии, ни о какой национализации разговора нет».

Согласно тексту законопроекта, который обсуждался в начале марта, при прекращении деятельности компаний будет возможно вводить «внешнее управление» по решению Арбитражного суда, писали «Ведомости». Это может быть сделано по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек.

В Госдуму законопроект пока не внесен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных