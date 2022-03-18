Минфин хочет перераспределить расходы федерального бюджета на 486 млрд рублей
Минфин РФ предложил правительству перераспределить расходы федерального бюджета на 2022 г. в размере 485,9 млрд руб. для минимизации последствий западных санкций, сообщает пресс-служба ведомства.
«Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объеме 485,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.
По задумке Минфина, это решение позволит минимизировать последствия ограничительных мер и профинансировать первостепенные статьи бюджетных расходов. При этом планируемые расходы бюджета на такие публичные обязательства, как оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов, сокращать не планируется.
Ранее сообщалось, что Минфин до 15 марта собирал предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на фоне санкций не менее чем на 10%. Как писал ТАСС, это обсуждалось на заседании рабочей группы по вопросам бюджетной устойчивости, которую возглавляет вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Одновременно Минфин занялся сбором предложений по увеличению расходов бюджета в том же объеме по «преодолению санкционного давления».
Западные страны ввели масштабные экономические санкции против России после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Под санкции попала в том числе около половина золотовалютных резервов российского ЦБ в размере $300 млрд.