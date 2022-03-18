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Экономика

Минфин хочет перераспределить расходы федерального бюджета на 486 млрд рублей

Ведомости

Минфин РФ предложил правительству перераспределить расходы федерального бюджета на 2022 г. в размере 485,9 млрд руб. для минимизации последствий западных санкций, сообщает пресс-служба ведомства.

«Предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объеме 485,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.

По задумке Минфина, это решение позволит минимизировать последствия ограничительных мер и профинансировать первостепенные статьи бюджетных расходов. При этом планируемые расходы бюджета на такие публичные обязательства, как оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов, сокращать не планируется.

Ранее сообщалось, что Минфин до 15 марта собирал предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на фоне санкций не менее чем на 10%. Как писал ТАСС, это обсуждалось на заседании рабочей группы по вопросам бюджетной устойчивости, которую возглавляет вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Одновременно Минфин занялся сбором предложений по увеличению расходов бюджета в том же объеме по «преодолению санкционного давления».

Западные страны ввели масштабные экономические санкции против России после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ограничения разного рода против России ввели США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия, Тайвань, Южная Корея и Черногория. Под санкции попала в том числе около половина золотовалютных резервов российского ЦБ в размере $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных