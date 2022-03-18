Минфин хочет перераспределить расходы федерального бюджета на 486 млрд рублей

Ранее сообщалось, что Минфин до 15 марта собирал предложения по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на фоне санкций не менее чем на 10%. Как писал ТАСС, это обсуждалось на заседании рабочей группы по вопросам бюджетной устойчивости, которую возглавляет вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Одновременно Минфин занялся сбором предложений по увеличению расходов бюджета в том же объеме по «преодолению санкционного давления».