Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли
Правительство России утвердило пакет мер поддержки телеком-отрасли, который ранее вместе с операторами связи подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Кабмин не поддержал только одно предложение ведомства, которое касалось моратория на перенос и демонтаж оборудования связи, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.
«В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнадзора и обсуждается дополнительно», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минцифры уточнили, что этот пункт включат после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.
Минцифры в марте предложило на год приостановить требование «закона Яровой», который предписывает увеличивать емкость информации на 15% и хранить видеотрафик. Ведомство также выступило за введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен и предложило не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.
Минцифры предлагало установить мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G) и обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи.
Налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи следует установить в размере 3% до конца 2024 г., на этот же срок Минцифры предложило установить мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания. Льготные кредиты участники рынка должны получать по ставке не более 3%, а плановые проверки необходимо отложить до 2023 г., отмечало ведомство.