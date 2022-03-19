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Экономика

Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли

Ведомости

Правительство России утвердило пакет мер поддержки телеком-отрасли, который ранее вместе с операторами связи подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Кабмин не поддержал только одно предложение ведомства, которое касалось   моратория на перенос и демонтаж оборудования связи, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

«В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнадзора и обсуждается дополнительно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минцифры уточнили, что этот пункт включат после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.

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Минцифры в марте предложило на год приостановить требование «закона Яровой», который предписывает увеличивать емкость информации на 15% и хранить видеотрафик. Ведомство также выступило за введение механизма справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен и предложило не использовать институт коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.

Минцифры предлагало установить мораторий на исполнение дополнительных обременений для владельцев частот для мобильной связи в стандарте LTE (4G) и обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи.

Налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи следует  установить в размере 3% до конца 2024 г., на этот же срок Минцифры предложило установить мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания. Льготные кредиты участники рынка должны получать по ставке не более 3%, а плановые проверки необходимо отложить до 2023 г., отмечало ведомство. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных