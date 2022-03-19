Правительство утвердило меры поддержки телеком-отрасли

Налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи следует установить в размере 3% до конца 2024 г., на этот же срок Минцифры предложило установить мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания. Льготные кредиты участники рынка должны получать по ставке не более 3%, а плановые проверки необходимо отложить до 2023 г., отмечало ведомство.