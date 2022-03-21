В Finexpertiza назвали долю товарооборота РФ с не поддержавшими санкции странами

Доля торгового оборота России со странами, которые не поддержали санкции против нее за военную операцию в Донбассе и на Украине, в 2021 г. составила 45,8% от общего объема внешней торговли, или $359,8 млрд, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, доля совокупного экспорта составила 44,2%, импорта — 48,6%.