В Finexpertiza назвали долю товарооборота РФ с не поддержавшими санкции странами
Доля торгового оборота России со странами, которые не поддержали санкции против нее за военную операцию в Донбассе и на Украине, в 2021 г. составила 45,8% от общего объема внешней торговли, или $359,8 млрд, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ведомостей») аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В частности, доля совокупного экспорта составила 44,2%, импорта — 48,6%.
Основным торговым партнером России в прошлом году стал Евросоюз (ЕС), на который пришлось 36%, или $282 млрд от всего внешнеторгового оборота — 38,3% экспорта и 32% импорта. При этом все страны ЕС присоединились к санкциям и были включены Москвой в список недружественных.
Вторым крупнейшим торговым партнером России стал Китай, который к ограничительным мерам не присоединился. Доля торгового оборота здесь составила 17,9%, или $140,7 млрд, причем доля экспорта оценивается в 13,8%, тогда как импорта — в 24,8%. Третье место занимают страны СНГ с долей в 12,2%, или $96 млрд, то есть 13,1% экспорта и 10,7% импорта.
В Finexpertiza отметили, что среди отдельных стран главным торговым партнером России является Китай. За ним следуют Германия (7,3% от всего внешнего оборота), Нидерланды (5,9%), Белоруссия (4,9%), США (4,4%), Турция (4,2%), Италия (4%), Южная Корея (3,8%), Великобритания (3,4%) и Казахстан (3,3%). В десятку основных торговых партнеров среди государств, не поддержавших антироссийские санкции, помимо Китая, Белоруссии, Турции и Казахстана, входят Индия (1,7%), Бразилия (1%), Вьетнам (0,9%), Узбекистан (0,9%), Мексика (0,6%) и Египет (0,6%).
Аналитики отметили, что с 2014 г. Россия нарастила долю товарооборота со странами, не поддерживающими санкции против нее, с 34,1% до 45,8%. Доля экспорта в данные государства за восемь лет увеличилась с 30% до 44,2%, импорта — с 36,4% до 48,6%.
Основная доля в российском экспорте в 2021 г. пришлась на топливно-энергетические товары — 54,3%, или $267 млрд. Наибольшая часть — 55,2%, или $139,4 млрд — была направлена в ЕС. Пока Союз не отказался от импорта российских энергоносителей, но это сделали США, однако на них пришлось всего 3,3%, или $8,8 млрд экспорта.
Еще 10,4% поставок России за рубеж пришлись на металлы и изделия из них, 7,7% — на продукцию химической промышленности, 7,3% — на продовольствие и сельскохозяйственное сырье, 6,6% — на машины, оборудование и транспорт, 6,4% — на драгоценные камни и металлы, 3,5% — на древесину и целлюлозно-бумажные изделия.