Песков предупредил о последствиях нефтяного эмбарго против России
Нефтяное эмбарго против России негативно повлияет на экономику и энергобалансы на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал намерение глав МИД ЕС обсудить новые санкции против России на фоне военной операции на Украине, в частности, запрет на экспорт нефти.
«Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих, это очевидно, и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Это решение, которое ударит по всем», — заявил представитель Кремля.
Ранее сегодня Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС сообщил о разработке пятого пакета санкций против России. По словам собеседников агентства среди дипломатов, страны Прибалтики, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго, однако Германия предостерегает от поспешных решений из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел 27 стран ЕС обсудят возможность отказа от импорта нефти из России.
Импорт энергоносителей из России уже запретили США, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.
Еврокомиссия (ЕК) представила странам – членам содружества план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован до 2030 г. Уже до конца 2022 г. по этому плану зависимость от российского газа упадет на 67%. ЕК также обяжет страны ЕС заполнять свои подземные хранилища газа (ПХГ) как минимум на 90% к 1 октября каждого года.
ЕС ввел несколько пакетов санкций против России из-за событий на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний, а также персональные санкции против политиков, членов их семей и бизнесменов.