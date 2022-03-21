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Reuters узнал о подготовке ЕС пятого пакета антироссийских санкций

Ведомости

Власти стран-членов Евросоюза разрабатывают пятый пакет санкций в отношении России, в который может войти нефтяное эмбарго, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата союза. 

«Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен», — сообщил собеседник издания. 21 марта этот вопрос будут обсуждать министры иностранных дел ЕС, а затем в Европу приедет президент США Джо Байден на саммиты с союзниками по НАТО, ЕС и саммит G7. 

По словам, собеседников агентства среди дипломатов, страны Прибалтики, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго, однако Германия предостерегает от поспешных решений из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе. 

Импорт энергоносителей из России уже запретили США, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.

8 марта об отказе закупать у России нефть и газ заявили англо-голландская компания Shell и британская BP, сообщало агентство Bloomberg. В свою очередь 7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся.

Еврокомиссия (ЕК) представила странам – членам содружества план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован до 2030 г. Уже до конца 2022 г. по этому плану зависимость от российского газа упадет на 67%. ЕК также обяжет страны ЕС заполнять свои подземные хранилища газа (ПХГ) как минимум на 90% к 1 октября каждого года.  

ЕС ввел несколько пакетов санкций против России из-за событий на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний, а также персональные санкции против политиков, членов их семей и бизнесменов.

Ранее по теме: США и другие страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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