Reuters узнал о подготовке ЕС пятого пакета антироссийских санкций

Импорт энергоносителей из России уже запретили США, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.