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В «Нафтогазе» заявили о продолжении транзита российского газа, пока возможно

Ведомости

Украинская сторона будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, заявил в интервью Bloomberg глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа», — заявил Витренко. По его словам, российские военные в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре для транзита топлива.

По действующему контракту, подписанному в конце 2019 г., «Газпром» ежегодно транспортирует через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа с 2021 по 2024 г., оплачивая мощности вне зависимости от фактических объемов прокачки. В прошлом году этот рубеж был преодолен в середине декабря.

По данным «Оператора ГТС Украины», транзит российского газа через Украину после начала спецоперации не снизился. Днем 27 февраля официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также говорил, что компания осуществляет транзит газа в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей. В этот день «Газпром» прокачал через украинскую ГТС порядка 107 млн куб. м газа, следует из данных «Оператора ГТС» и «Газпрома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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