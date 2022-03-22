В «Нафтогазе» заявили о продолжении транзита российского газа, пока возможно

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа», — заявил Витренко. По его словам, российские военные в ходе спецоперации стараются не наносить ущерб инфраструктуре для транзита топлива.