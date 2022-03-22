Касперская: в конце февраля из России выехали «табуны» IT-специалистов
Россию в конце февраля - начале марта покинули большое количество работников IT-отрасли, которые выехали в основном в ближнее зарубежье, заявила глава группы InfoWatch и соосновательница «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.
По ее словам, многие из уехавших IT-специалистов не уволились и вскоре вернутся в Россию. «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля - начале марта, когда "табуны" айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, при этом очень многие не увольняются…, я думаю, они посидят-посидят и вернутся», — сказала Касперская на заседании комитета Госдумы по информационной политике (цитата по «РИА Новости»).
Для восстановления ситуации необходимы не столько материальные меры, а пропаганда и другие пиар-мероприятия, поскольку российские IT-специалисты обладают «тонкой душевной организацией», считает глава InfoWatch. «Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном "железе", такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать. А в целом, я считаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются и для отечественных компаний, надо не упустить эти возможности», — добавила она.
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), на фоне начала военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций, которые вызвали массовый уход западных компаний с российского рынка, Россию покинули от 50 000 до 70 000 IT-специалистов. «Вторая волна» эмиграции в апреле, прогнозируют в РАЭК, может затронуть уже 70 000-100 000 человек.
В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля на три года до конца 2024 г. IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Также будет запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.
Меры поддержки включают налоговые льготы и преференции для разработчиков отечественного ПО и создателей приложений и онлайн-сервисов, зарабатывающих на рекламе. Минцифры предлагает распространить эти льготы на производителей телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов, а также упростить оформление грантов для таких фирм и изменить объем софинансирования.