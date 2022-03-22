Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций
Правительство РФ подготовило новый пакет предложений по поддержке экономики на фоне новых западных санкций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
Эти меры включают донастройку специальной программы по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации, которая призвана помочь наладить в РФ собственное серийное производство материалов и комплектующих, ранее поставляемых из-за рубежа. Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство, отметил премьер.
Планируется расширить поддержку малого и среднего бизнеса через так называемые «офсетные контракты» — госконтракты на поставку товара для обеспечения государственных нужд субъекта РФ со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства в этом регионе. Предложено снизить минимальный входной порог по объему инвестиций с 1 млрд до 100 млн руб. и разрешить строить новое предприятие в одном регионе, а заключать договор о гарантийной покупке — в другом.
Среди обсуждаемых мер — увеличение вдвое списка регионов, получающих субсидии из федерального бюджета на создание промышленных и технологических парков (сейчас такая возможность есть только у 10 субъектов РФ).
«Что касается других отраслевых мер, есть предложения по поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий – через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибуторам. А также – по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий», — заявил Мишустин.
Кроме того, кабмин намерен поддержать компании, планировавшие достроить новые электростанции или ввести дополнительные мощности в ближайшей перспективе. Для них могут отложить начисление штрафов и пеней, чтобы они могли начать эксплуатировать объекты позже. Сетевым организациям позволят сохранить объемы инвестиций в развитие хозяйства.
Президент Владимир Путин 8 марта одобрил предложенный правительством первый пакет антикризисных мер по стабилизации экономической ситуации. Он предполагает отмену проверок в отношении МСП и IT-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям, введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, упрощение процедуры закупки лекарств и другие меры.
11 марта Госдума приняла часть правительственных антикризисных законопроектов, входящих во второй пакет мер поддержки экономики. Среди них — снятие до 1 января 2023 г. ограничения в 3% на размер резервных фондов для субъектов РФ и муниципальных образований, меры по сокращению строительного цикла (включая упрощение процедур разработки и согласования градостроительной документации), освобождение физлиц от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021–2022 гг. по вкладам в банках, а также предоставление возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.