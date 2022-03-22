Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций

11 марта Госдума приняла часть правительственных антикризисных законопроектов, входящих во второй пакет мер поддержки экономики. Среди них — снятие до 1 января 2023 г. ограничения в 3% на размер резервных фондов для субъектов РФ и муниципальных образований, меры по сокращению строительного цикла (включая упрощение процедур разработки и согласования градостроительной документации), освобождение физлиц от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021–2022 гг. по вкладам в банках, а также предоставление возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.