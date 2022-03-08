Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций
Президент России Владимир Путин 8 марта подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый пакет мер по поддержке экономики и граждан России в условиях санкций, введенных в ответ на спецоперацию на Украине, подготовило правительство России.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что предполагается внести поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешат направлять дополнительные ненефтегазовые доходы на финансирование различных мер, связанных с ограничением последствий санкций. По его словам, с помощью такого механизма можно будет в том числе выделять средства на увеличение пенсий.
Новые нормы позволят оперативно направлять дополнительные доходы бюджета в Резервный фонд. Ожидается, что регионам разрешат направлять средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на развитие и реализацию различных антикризисных мероприятий.
«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении, поддержать компании, которые попадают под санкции, и помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, сохранить рабочие места. Все обязательства, в первую очередь социальные, должны выполняться в первоочередном порядке», — сказал Жуков.
Также правительство предложило упростить процедуры приобретения необходимых лекарств, оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок и др. Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают вложение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные российские ценные бумаги.