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Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

Ведомости

Президент России Владимир Путин 8 марта подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый пакет мер по поддержке экономики и граждан России в условиях санкций, введенных в ответ на спецоперацию на Украине, подготовило правительство России.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что предполагается внести поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешат направлять дополнительные ненефтегазовые доходы на финансирование различных мер, связанных с ограничением последствий санкций. По его словам, с помощью такого механизма можно будет в том числе выделять средства на увеличение пенсий.

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Новые нормы позволят оперативно направлять дополнительные доходы бюджета в Резервный фонд. Ожидается, что регионам разрешат направлять средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на развитие и реализацию различных антикризисных мероприятий.

«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении, поддержать компании, которые попадают под санкции, и помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, сохранить рабочие места. Все обязательства, в первую очередь социальные, должны выполняться в первоочередном порядке», — сказал Жуков.

Также правительство предложило упростить процедуры приобретения необходимых лекарств, оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок и др. Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают вложение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные российские ценные бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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