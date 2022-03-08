Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков говорил, что предполагается внести поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешат направлять дополнительные ненефтегазовые доходы на финансирование различных мер, связанных с ограничением последствий санкций. По его словам, с помощью такого механизма можно будет в том числе выделять средства на увеличение пенсий.