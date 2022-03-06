Правительство рассматривает налоговые льготы для МСП

Правительство рассматривает налоговые льготы для МСПТакже могут скорректировать программу кредитования «1764»
Правительство разрабатывает план «спасения» малых и средних предприятий (МСП) в условиях беспрецедентных санкций. Первый транш поддержки МСП включает снижение кредитных ставок, послабления по налогам и ряд административных послаблений, говорят два источника, близких к правительству, и подтверждает федеральный чиновник. Следующий пакет, который будет направлен на стимулирование бизнеса к импортозамещению, еще обсуждается, говорят собеседники. План будет пополняться по ходу развития ситуации, уточняют они.
Первые меры направлены на снижение рисков дефолта у малого и среднего бизнеса (в сектор поддержки будут входить также ИП), который может возникнуть из–за разрыва логистических цепочек и кредитной нагрузки, говорит федеральный чиновник.
Представитель Минэка сообщил, что под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова ведомство проводит консультации с бизнесом, банками, общественными объединениями по выработке тактических и стратегических мероприятий по поддержке бизнеса в текущих условиях. «Ведомости» направили запрос в аппарат Белоусова.
Кредиты
Правительство планирует изменить условия льготной программы кредитования МСП «1764». Действующие условия предполагают, что ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%» – на текущий момент это 22,75%. С учетом повышения ставки ЦБ условия кредитования невыгодны для МСП, говорит федеральный чиновник, поэтому один из вариантов – закрепить ставку до экстренного повышения на уровне 9,5%. Таким образом, ставка по программе может быть равна 12,25%, но это не итоговый вариант.
5 марта ЦБ принял решение выделить дополнительно 500 млрд руб. банкам на льготные кредиты малому бизнесу. В частности, 340 млрд руб. будет выделено на фондирование ставок по программам оборотного кредитования по ставке не выше 15% годовых для малых предприятий и не выше 13,5% – средним. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 г. Еще 160 млрд руб. ЦБ выделит Корпорации МСП (КМСП) по расширенной программе стимулирования кредитования субъектов малых и средних предприятий. Ставки по ней будут такими же, лимит программы достигнет 335 млрд руб. в 2022 г.
Правительство также планирует увеличить гарантийную защиту малого и среднего бизнеса на основе механизма зонтичных поручительств КМСП. В рамках механизма обсуждалось увеличение размера субсидии на выплаты по поручительствам на уровне около 6 млрд руб. до 2024 г., однако окончательное решение еще не принято, уточняет собеседник.
Кроме того, в КМСП может быть изменена структура собственности и присвоен статус PSE (public sector enterprise – предприятие госсектора), говорит источник: это увеличит возможности банков по кредитованию МСП. Сейчас КМСП на 72% принадлежит Минэкономразвития и на 28% – ВЭБ.РФ. Напомним: в феврале 2022 г. ВЭБ.РФ попал под блокирующие санкции США и ЕС.
Кроме того, планируется упростить доступ субъектов МСП к средствам на поддержку экспортной деятельности в рамках нацпроекта МСП, говорит федеральный чиновник.
Как сообщил «Ведомостям» представитель КМСП, советом директоров принято решение возобновить совместную с Центробанком антикризисную программу льготного кредитования и рефинансирования бизнеса по ставке до 8,5% годовых. Лимит по программе составит 60 млрд руб. Она будет действовать как минимум до конца марта, уточнил собеседник.
Налоги
Правительство обсуждает послабления по налогам для МСП, говорит федеральный чиновник. Рассматриваются варианты от переноса уплаты части налогов «вправо», то есть налоговые каникулы, до снижения ставок и обнуления на несколько месяцев ряда налогов, говорит собеседник.
Основная налоговая нагрузка МСП – это налог на имущество и страховые взносы. Сейчас для организаций и ИП, включенных в Единый реестр МСП, совокупный тариф страховых взносов снижен с 30 до 15% для части зарплат, превышающей в течение месяца МРОТ. Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 10%, на обязательное медицинское страхование – 5%.
Также правительство планирует скорректировать критерии отнесения к субъектам МСП для расширения числа получателей льгот, говорит источник: для этого будет подготовлен отдельный законопроект. Действующие условия определяют, что микропредприятия имеют доход до 120 млн руб., численность персонала – до 15 человек, малое предприятие располагает доходом до 800 млн руб. и штатом до 100 человек, среднее предприятие может иметь доход до 2 млрд руб. и до 250 человек сотрудников.
Помимо этого обсуждается снятие «ковидных» ограничений (отмена QR-кодов, требования по времени работы общепита, количеству средств индивидуальной защиты) с учетом эпидситуации в регионах.
Также может быть упрощена процедура прекращения деятельности юрлиц, сообщил источник: будет подготовлен законопроект, который сократит процедуру ликвидации для МСП с полутора лет до 3,5 месяца и потребует от бизнеса только подачи заявления в ФНС.
Спрос на продукцию МСП планируется поддержать с помощью соблюдения квот на госзакупки и закупки госкомпаний у МСП. О том, что такая мера рассматривается, объявил 1 марта премьер–министр России Михаил Мишустин. В июле прошлого года правительство утвердило постановление, которое увеличивает минимальную долю закупок компаний с госучастием у МСП с 20 до 25% от совокупного объема договоров. Также до 20% повышена доля закупок, участниками которых являются исключительно субъекты МСП («спецторги», участие крупного бизнеса не предусмотрено).
Ранее Госдума и Совет Федерации уже приняли законопроект, который дает возможность МСП уйти на кредитные каникулы до 30 сентября с сохранением ставки и без ухудшения кредитной истории. Представитель КМСП сообщил, что теперь должно быть принято постановление правительства о перечне ОКВЭД, на которые эта мера поддержки будет распространяться.
Кроме того, с 10 марта и до конца 2022 г. будет действовать мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Эта мера уже принята парламентом. Также Госдума в первом чтении приняла законопроект, снижающий штрафы для малого и среднего бизнеса.
Ожидание бизнеса
Указанные меры поддержки позволят стабилизировать ситуацию на товарных рынках, считает координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов. Сейчас необходимо обеспечить компании ликвидностью и решить вопрос с действующими кредитными обязательствами, говорит он. «У многих в договорах плавающая ставка, привязанная к курсу ЦБ. И сейчас по выданным ранее кредитам эту ставку сделать в районе 20–22% – это будет для многих компаний крах и банкротство. Поэтому меру по фиксации ставки на февраль 2022 г. я считаю очень важной и необходимой для экономики», – говорит Аббакумов.
Предлагаемые меры поддержки будут актуальны для бизнеса на первом этапе, говорит глава «Опоры России» Александр Калинин. При этом основная поддержка – меры, которые направлены на импортозамещение, налоговые льготы и финансовая помощь – еще в процессе обсуждения и на них у бизнеса большая надежда, говорит Калинин.
«Бизнес много говорит о том, что необходимо остановить, заморозить налог на кадастровую стоимость, особенно на переоценку кадастровой стоимости», – говорит Аббакумов. Также предприниматели ждут механизмов поддержки занятости на примере «антиковидной» программы кредитов ФОТ 2.0, которая позволяла списать кредиты в обмен на сохранение занятости, говорит он.
Также звучат предложения зафиксировать на минимальном уровне налоги по упрощенке, причем это сделать на федеральном уровне, чтобы это не решали региональные власти, у которых разные бюджетные возможности, а чтобы это был единая ставка на всю Россию – 1% с оборота или 5% доходы минус расходы, говорит Аббакумов.
«В текущей ситуации любые меры по повышению доступности финансирования малого и среднего бизнеса крайне необходимы, особенно на горизонте ближайших 1-2 месяцев. Уже сейчас все наблюдают резкий скачок цен почти на все категории товаров, что усугубляется серьезными проблемами в поставках, а также повышением ключевой ставки до 20%», – говорит руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.
Наиболее опасной для малого и среднего бизнеса ситуацией сейчас является замораживание ранее открытых кредитных линий, а также пересмотр стоимости уже выданных и вновь выдаваемых кредитов до 20–30% годовых и более, отмечает Сафина. Как следствие – многие субъекты бизнеса будут просто вынуждены остановить свою деятельность из–за недостатка оборотных средств, в том числе для выплат заработной платы.
Сейчас многие отрасли МСП, вероятнее всего, столкнутся с дефицитом импортных комплектующих и практически ежедневным пересмотром закупочных цен, отмечают в ЦСР. Кроме того, ввиду ожидаемого ухудшения экономической ситуации многие граждане могут столкнуться с сокращением доходов, потерей работы и проблемами с ее поисками. А это приведет к падению потребительского спроса, и в первую очередь это может затронуть сектор услуг – в условиях высокой неопределенности и снижения доходов люди будут особенно тщательно оценивать целесообразность расходов не первой необходимости, говорит Сафина.