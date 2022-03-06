Правительство рассматривает налоговые льготы для МСП

Указанные меры поддержки позволят стабилизировать ситуацию на товарных рынках, считает координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов. Сейчас необходимо обеспечить компании ликвидностью и решить вопрос с действующими кредитными обязательствами, говорит он. «У многих в договорах плавающая ставка, привязанная к курсу ЦБ. И сейчас по выданным ранее кредитам эту ставку сделать в районе 20–22% – это будет для многих компаний крах и банкротство. Поэтому меру по фиксации ставки на февраль 2022 г. я считаю очень важной и необходимой для экономики», – говорит Аббакумов.