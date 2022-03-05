ЦБ и кабмин запускают льготные программы кредитования бизнеса

Ранее правительство объявило о других мерах поддержки бизнеса. В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов. Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний.