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Финансы

ЦБ и кабмин запускают льготные программы кредитования бизнеса

Ведомости

Банк России при взаимодействии с правительством запускает две льготные программы кредитования малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба ЦБ.

Первая программа позволяет оформить кредит для пополнения оборотных средств или рефинансировать старый. Предельная ставка составит до 15% годовых для компаний малого бизнеса и 13,5% — для среднего. Оформить ссуду можно на год.

Программа будет действовать до 30 декабря этого года. Общий объем выделенных из бюджета средств на ее реализацию оценивается в 340 млрд руб.

Вторая программа касается инвестиционных ссуд. Они будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования бизнеса, которую ЦБ осуществляет вместе с Корпорацией МСП. Ставки по ней будут такими же, как и по первой программе. При этом общая сумма выделенных средств может составить 335 млрд руб.

В свою очередь Корпорация МСП сообщила о возобновлении совместной с ЦБ антикризисной программы льготного кредитования и рефинансирования малого и среднего бизнеса. Максимальная ставка по ней составляет 8,5% годовых. На реализацию меры выделят порядка 60 млрд руб.

Предполагается, что программа будет действовать как минимум до конца марта этого года. В корпорации сообщили, что с 2019 по 2021 г. такие ссуды оформили свыше 3000 предпринимателей. Общий объем кредитования в прошлом году составил 101,4 млрд руб.

Ранее правительство объявило о других мерах поддержки бизнеса. В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов. Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний.

Ранее по теме: Мишустин объявил о мерах поддержки бизнеса на фоне санкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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