ЦБ и кабмин запускают льготные программы кредитования бизнеса
Банк России при взаимодействии с правительством запускает две льготные программы кредитования малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба ЦБ.
Первая программа позволяет оформить кредит для пополнения оборотных средств или рефинансировать старый. Предельная ставка составит до 15% годовых для компаний малого бизнеса и 13,5% — для среднего. Оформить ссуду можно на год.
Программа будет действовать до 30 декабря этого года. Общий объем выделенных из бюджета средств на ее реализацию оценивается в 340 млрд руб.
Вторая программа касается инвестиционных ссуд. Они будут предоставляться по расширенной программе стимулирования кредитования бизнеса, которую ЦБ осуществляет вместе с Корпорацией МСП. Ставки по ней будут такими же, как и по первой программе. При этом общая сумма выделенных средств может составить 335 млрд руб.
В свою очередь Корпорация МСП сообщила о возобновлении совместной с ЦБ антикризисной программы льготного кредитования и рефинансирования малого и среднего бизнеса. Максимальная ставка по ней составляет 8,5% годовых. На реализацию меры выделят порядка 60 млрд руб.
Предполагается, что программа будет действовать как минимум до конца марта этого года. В корпорации сообщили, что с 2019 по 2021 г. такие ссуды оформили свыше 3000 предпринимателей. Общий объем кредитования в прошлом году составил 101,4 млрд руб.
Ранее правительство объявило о других мерах поддержки бизнеса. В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов. Для поддержки экономики и граждан правительство разработало пакет изменений в законодательство, позволяющий кабмину оперативно перераспределять бюджетные средства как на федеральном, так и на правительственном уровне. Минфин благодаря изменениям сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги России и акции госкомпаний.