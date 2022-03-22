В Молдавии допустили подорожание российского газа выше $1000 за тысячу кубометров
Закупочная цена российского газа для Молдавии в апреле может превысить $1000 за тысячу кубометров, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в интервью изданию Newsmaker.
Это произойдет в том числе из-за изменения формулы расчета цены по новому контракту с «Газпромом» с апреля по сентябрь: 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от стоимости нефтяной корзины. В I и IV квартале используется обратная формула.
Кроме того, цены на газ в Европе резко взлетели в начале марта после начала российской военной операции на Украине и остановки сертификации оператора «Северного потока — 2». 7 марта на TTF, ключевом газовом хабе Европы, был установлен исторический рекорд в $3892 за тысячу кубометров. К 22 марта газовые котировки опустились в район $1100, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца, заявил Чебан.
«Молдовагаз» и «Газпром» 29 октября продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при условии полной оплаты текущих платежей.
В конце января «Молдовагаз» прогнозировал, что средняя закупочная цена газа в 2022 г. составит примерно $620 за 1000 куб. м. Эта сумма включена в расчет новых тарифов.