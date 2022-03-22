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Экономика

В Молдавии допустили подорожание российского газа выше $1000 за тысячу кубометров

Ведомости

Закупочная цена российского газа для Молдавии в апреле может превысить $1000 за тысячу кубометров, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в интервью изданию Newsmaker.

Это произойдет в том числе из-за изменения формулы расчета цены по новому контракту с «Газпромом» с апреля по сентябрь: 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от стоимости нефтяной корзины. В I и IV квартале используется обратная формула.

Кроме того, цены на газ в Европе резко взлетели в начале марта после начала российской военной операции на Украине и остановки сертификации оператора «Северного потока — 2». 7 марта на TTF, ключевом газовом хабе Европы, был установлен исторический рекорд в $3892 за тысячу кубометров. К 22 марта газовые котировки опустились в район $1100, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца, заявил Чебан.

«Молдовагаз» и «Газпром» 29 октября продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. «Газпром» заявлял, что решил подписать новый контракт с молдавской стороной практически на ее условиях, но при условии полной оплаты текущих платежей.

В конце января «Молдовагаз» прогнозировал, что средняя закупочная цена газа в 2022 г. составит примерно $620 за 1000 куб. м. Эта сумма включена в расчет новых тарифов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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