В Молдавии допустили подорожание российского газа выше $1000 за тысячу кубометров

Кроме того, цены на газ в Европе резко взлетели в начале марта после начала российской военной операции на Украине и остановки сертификации оператора «Северного потока — 2». 7 марта на TTF, ключевом газовом хабе Европы, был установлен исторический рекорд в $3892 за тысячу кубометров. К 22 марта газовые котировки опустились в район $1100, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца, заявил Чебан.