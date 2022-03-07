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Цена на газ в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров

Ведомости

Стоимость газа в Европе в ходе торгов превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд. Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в понедельник росла до $3266 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

3 марта стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м и обновила исторический максимум. По данным «Газпрома», к концу февраля из европейских подземных хранилищ было отобрано 47 млрд куб. м, или 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, снизился до нуля. Общий объем оставшихся запасов оценивался в 29,5%.

Газ и нефть дорожают на фоне проведения Россией военной операции на Украине. Цена нефти Brent 3 марта преодолела отметку в $118 за баррель впервые с февраля 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных