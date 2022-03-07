Цена на газ в Европе превысила $3000 за тысячу кубометров

3 марта стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м и обновила исторический максимум. По данным «Газпрома», к концу февраля из европейских подземных хранилищ было отобрано 47 млрд куб. м, или 100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, снизился до нуля. Общий объем оставшихся запасов оценивался в 29,5%.