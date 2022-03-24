Бельгия предложила пересмотреть цены на газ из России в случае перевода расчетов в рубли
Пересмотр валюты, в которой производятся расчеты по контрактам на поставку газа из России, означает, что можно пересмотреть и цены, сказал журналистам премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
«Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», — заявил он перед началом саммита ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
В опубликованном накануне интервью Financial Times бельгийский премьер выступил против введения эмбарго на импорт энергоносителей из России — по его словам, это грозит Евросоюзу экономическими потрясениями. «Мы не собираемся воевать сами с собой — это не цель», — заявил де Кроо. Он призвал страны ЕС отказаться от двухсторонних газовых контрактов, а также перейти к совместным закупкам газа и установлению потолка цен на этот вид топлива.
В тот же день Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газовых хранилищ ЕС на 80% к 1 ноября 2022 г. и на 90% в последующие годы. В заявлении регулятора также озвучены варианты сдерживания роста цен на газ, включая компенсации производителям электроэнергии части их затрат на топливо и непосредственное ограничение цен на электроэнергию на оптовом рынке.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет от евро и долларов к рублям при расчетах за поставки российского газа на экспорт в «недружественные страны». Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. «Газпрому» правительство даст указание внести изменения в действующие контракты. Президент также заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.
В Германии и Италии это решение назвали нарушением контрактов. В Польше заявили, что оплачивать поставки российского газа в рублях не представляется возможным. Минфин Японии высказал непонимание требований России и того, как они будут реализовываться.
Президент Сербии Александр Вучич также предположил, что это создаст для страны множество проблем. Хотя Сербия не входит в число стран, которые Россия признала «недружественными», в этом перечне оказались соседние Венгрия и Болгария, через которые идет транзит российского газа. По мнению Вучича, обе страны не будут переходить на расчеты в рублях. В Кремле ответили, что озабоченности Белграда будут для Москвы «первоочередными».