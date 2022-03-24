Бельгия предложила пересмотреть цены на газ из России в случае перевода расчетов в рубли

«Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ», — заявил он перед началом саммита ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).