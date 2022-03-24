Польша заявила о невозможности платить за российский газ в рублях

В Германии это решение назвали нарушением контрактов и пообещали обсудить его с европейскими партнерами. Президент Сербии Александр Вучич также предположил, что оно создаст для страны множество проблем: хотя Сербия не входит в число стран, которые Россия признала «недружественными», в этом перечне оказались соседние Венгрия и Болгария, через которые идет транзит российского газа. По мнению Вучича, обе страны не будут переходить на расчеты в рублях. В Кремле ответили, что озабоченности Белграда будут для Москвы «первоочередными».