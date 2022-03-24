Польша заявила о невозможности платить за российский газ в рублях
Польша не видит возможности оплачивать поставки российского газ в рублях, заявил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский.
«Такой возможности нет. В контракт включен метод оплаты», — сказал Маевский на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он добавил, что истекающий в 2022 г. Ямальский контракт с «Газпромом» не предусматривает возможности контрагента менять способ регулирования оплаты по своему желанию. «Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны», — добавил он.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет от евро и долларов к рублям при расчетах за поставки российского газа на экспорт в «недружественные страны». Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. «Газпрому» правительство даст указание внести изменения в действующие контракты. Президент также заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.
В Германии это решение назвали нарушением контрактов и пообещали обсудить его с европейскими партнерами. Президент Сербии Александр Вучич также предположил, что оно создаст для страны множество проблем: хотя Сербия не входит в число стран, которые Россия признала «недружественными», в этом перечне оказались соседние Венгрия и Болгария, через которые идет транзит российского газа. По мнению Вучича, обе страны не будут переходить на расчеты в рублях. В Кремле ответили, что озабоченности Белграда будут для Москвы «первоочередными».