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Экономика

Мантуров обозначил сроки перестройки логистики в России

Ведомости

Логистика в условиях санкций неизбежно перестроится, этот процесс займет не более полугода в зависимости от конкретной отрасли, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям и направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это США, Евросоюз и некоторые другие государства ввели в отношении страны санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На фоне этого более 400 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что Минэк понимает предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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