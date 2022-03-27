Мантуров обозначил сроки перестройки логистики в России

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это США, Евросоюз и некоторые другие государства ввели в отношении страны санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На фоне этого более 400 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке.