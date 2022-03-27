Мантуров обозначил сроки перестройки логистики в России
Логистика в условиях санкций неизбежно перестроится, этот процесс займет не более полугода в зависимости от конкретной отрасли, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям и направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это США, Евросоюз и некоторые другие государства ввели в отношении страны санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На фоне этого более 400 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что Минэк понимает предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.