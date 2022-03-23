Госдума разрешит не исполнять обязательства по договорам при введении санкций

Госдума разрешит не исполнять обязательства по договорам при введении санкцийНормы ГК могут быть существенно дополнены в нынешних внешнеполитических условиях
В связи с антироссийскими санкциями, которые начали действовать после начала военной спецоперации на Украине, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») внес в Госдуму поправки к закону о введении в действие первой части Гражданского кодекса.
Его предложено дополнить статьей 23, которая позволит бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства, если это становится «окончательно невозможным» при введении «ограничительных мер» против России в «условиях недружественных действий иностранных государств». «Например, для сборки телевизора или компьютера используются импортные компоненты. Их поставка в Россию полностью прекратилась из-за введенных санкций. Таким образом, компания не может осуществить поставку телевизоров и ее обязательства на поставку [ритейлерам] прекращаются», – объяснил Крашенинников.
Обязательство может быть и просто «заморожено», если компания докажет, что исполнение оказалось «временно невозможным» в условиях антироссийских санкций. Это может произойти, привел пример Крашенинников, если необходимые детали для производства придут, но с опозданием. Кроме того, сторона обязательства вправе отказаться от договора, если другой его участник не исполнил свое обязательство из-за «ограничительных мер». Многие отечественные компании сейчас вынуждены «по объективным причинам приостановить исполнение ранее заключенных договоров», говорится в пояснительной записке, а иностранные поставщики отказывают в поставке подпадающего под санкции товара.
Понятие об условиях «недружественных действий иностранных государств...» достаточно широкое и позволяет охватить ситуации, когда санкции влияют на договор не напрямую, а через цепочку связей, т. е. не подпадают под классические случаи невозможности исполнения и форс-мажора, говорит партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Анастасия Тараданкина. Она приводит такой пример: есть договор поставки между двумя российскими компаниями, товар по которому перевозится только авиатранспортом. В результате ограничительных мер авиаперелеты из страны производителя в Россию ограничены, что ведет к приостановлению поставок. Закон даст право отказаться от договора перевозки. Даже в случае принятия закона судам все равно предстоит решать, действительно ли недружественные действия иностранных государств оказали влияние на возможность исполнить обязательства, полагает адвокат Егор Чиликов.
Тараданкина отмечает, что отдельная норма законопроекта запрещает расторжение лицензионных договоров и их пролонгацию на срок «недружественных действий», если сама российская компания-лицензиар не захочет их расторгнуть: «Это означает, что все действующие франчайзи, к примеру McDonald’s, при условии возможности выплат останутся в России с правом использовать иностранные бренды». Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин указывает, что согласно законопроекту все компании, работавшие по лицензии, по сути, смогут претендовать на патенты, полезные модели, промышленные образцы, программный код, рецептуру и т. д. Эксперт соглашается, что без всех этих вещей в России может полностью остановиться производство товаров, которые производятся по лицензии или с использованием чужих патентов. Партнер MGP Lawyers Денис Быканов считает, что более удачным механизмом было бы развитие института принудительной лицензии, который закреплен в ГК и который нуждается в дальнейшем развитии: «Принудительная лицензия выдается судом, который может свободно оценить доказательства и располагает арсеналом индивидуализации средств правового воздействия на отношения спорящих сторон».
Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Вадим Перевалов обращает внимание, что нормы законопроекта применяются к правоотношениям, возникшим только после 24 февраля 2022 г. Но основной массив договоров, которые могут быть прекращены, были заключены задолго до начала спецоперации, говорит юрист. «Текущие формулировки не позволяют сделать вывод о том, что предложенные ограничения будут применяться к таким старым договорам», – считает Перевалов. «Данный законопроект – это определенный водораздел в законотворчестве. Долгие годы нормы гражданского права считались незыблемыми. Но нестандартная ситуация требует отойти от доктринальных основ даже депутатов-цивилистов ради спасения экономики», – отмечает политолог Павел Склянчук.