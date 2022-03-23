Госдума разрешит не исполнять обязательства по договорам при введении санкций

Тараданкина отмечает, что отдельная норма законопроекта запрещает расторжение лицензионных договоров и их пролонгацию на срок «недружественных действий», если сама российская компания-лицензиар не захочет их расторгнуть: «Это означает, что все действующие франчайзи, к примеру McDonald’s, при условии возможности выплат останутся в России с правом использовать иностранные бренды». Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин указывает, что согласно законопроекту все компании, работавшие по лицензии, по сути, смогут претендовать на патенты, полезные модели, промышленные образцы, программный код, рецептуру и т. д. Эксперт соглашается, что без всех этих вещей в России может полностью остановиться производство товаров, которые производятся по лицензии или с использованием чужих патентов. Партнер MGP Lawyers Денис Быканов считает, что более удачным механизмом было бы развитие института принудительной лицензии, который закреплен в ГК и который нуждается в дальнейшем развитии: «Принудительная лицензия выдается судом, который может свободно оценить доказательства и располагает арсеналом индивидуализации средств правового воздействия на отношения спорящих сторон».