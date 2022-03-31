Шольц заявил о возможности устранить зависимость от российских энергоресурсов
Зависимость от российских энергоресурсов, в частности от нефти и угля, может быть устранена уже в текущем году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы сможем в течение этого года отказаться от зависимости от импорта нефти и угля, для газа нам понадобится более долгое время», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможном отказе от импорта российских энергоресурсов (цитата по «РИА Новости»).
По словам Шольца, немецкая сторона также просмотрела договоры, на основании которых идут поставки газа. Он еще раз подчеркнул, что все контрактные обязательства будут исполнятся в долларах и евро. «Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется», — отметил канцлер.
29 марта генеральный директор германского энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что стране потребуется три года на то, чтобы найти альтернативу поставкам газа из России. По его мнению, без поставок российского газа экономика страны понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». По его мнению, на поиск замены российской нефти и углю может уйти меньше времени.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также подчеркивала, что Германии нужно продолжать усилия по сокращению зависимости от импорта энергоресурсов и больше инвестировать в возобновляемые источники. «Газ — неважно, откуда он поступает, — может быть только переходным решением, своеобразным мостом, но у каждого моста есть конец», — отмечала она.
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с Шольцем российский президент пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.
Ранее сегодня Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Новая схема оплаты предполагает открытие покупателями рублевого счета в российском банке для оплаты поставок с 1 апреля. Согласно указу, страны-покупатели из списка недружественных должны будут открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке и в последующем начислять оплату за поставки в иностранной валюте. После этого Газпромбанк на основании поручения покупателя продает поступившую на счет валюту на торгах Мосбиржи и зачисляет вырученные средства в рублях уже на рублевый счет покупателя, с которого они переводятся на счет компании-поставщика.