Шольц заявил о возможности устранить зависимость от российских энергоресурсов

По словам Шольца, немецкая сторона также просмотрела договоры, на основании которых идут поставки газа. Он еще раз подчеркнул, что все контрактные обязательства будут исполнятся в долларах и евро. «Мы посмотрели договоры, на основании которых идут поставки газа и остальные поставки. Там написано, что оплата производится в евро. Иногда в долларах, но, как правило, в евро. Я ясно заявил в разговоре с российским президентом, что это так и останется», — отметил канцлер.