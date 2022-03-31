Путин поручил частично компенсировать стоимость билетов на авиарейсы по России

Он добавил, что объем внутрироссийских авиаперевозок должен вырасти, а пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек. В марте Минтранс ухудшил прогноз по объему пассажиропотока российских авиакомпаний в текущем году до 90-100 млн человек. Еще в начале февраля ожидалось, что этот показатель превзойдет результат допандемийного 2019 г., когда он составил 128 млн человек.