Газета
Экономика

Путин поручил частично компенсировать стоимость билетов на авиарейсы по России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на рейсы внутри России с апреля по октябрь 2022 г.

«Прошу правительство запустить <...> программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — сказал Путин. Точный объем субсидий пока не определен, так как в правительстве нет «единства» на этот счет, добавил президент. В качестве ориентира он предложил взять цифру 100 млрд руб.

Кроме того, Путин поручил компенсировать расходы аэропортов, закрытых из-за ограничения перелетов, и призвал снизить нагрузку на авиакомпании по лизинговым платежам.

Он добавил, что объем внутрироссийских авиаперевозок должен вырасти, а пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек. В марте Минтранс ухудшил прогноз по объему пассажиропотока российских авиакомпаний в текущем году до 90-100 млн человек. Еще в начале февраля ожидалось, что этот показатель превзойдет результат допандемийного 2019 г., когда он составил 128 млн человек.

Эксперты прогнозируют двукратный рост стоимости билетов и на международные, и на внутренние перелеты из-за подорожания керосина и падения курса рубля. По оценке экс-гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, рост цен на 50% является «очень оптимистичным прогнозом».

Согласно данным Росстата, по итогам 2021 г. годовые темпы роста стоимости билетов в денежном выражении на перелеты по России достигли максимума с 2021 г. В декабре средняя цена полета в салоне экономкласса составила 5482,21 руб. в расчете на 1000 км пути. Это на 15% больше, чем в январе 2020-го.

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.

Росавиация предупредила, что самолеты российских авиакомпаний, которые те брали в лизинг за границей, могут быть арестованы или задержаны. Из 1367 самолетов отечественные перевозчики «потеряли» 78. По данным Минтраса РФ, западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд.

На этом фоне правительство предложило перерегистрировать права на самолеты, находящиеся в лизинге. На 22 марта почти 800 арендуемых российскими авиакомпаниями самолетов были переведены в российский реестр. Так, в российскую юрисдикцию перевела все 125 самолетов авиакомпании «Россия». Российские сертификаты летной годности позволяют авиакомпаниям продолжать использовать самолеты иностранного производства под российским флагом.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных