Путин поручил частично компенсировать стоимость билетов на авиарейсы по России
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на рейсы внутри России с апреля по октябрь 2022 г.
«Прошу правительство запустить <...> программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — сказал Путин. Точный объем субсидий пока не определен, так как в правительстве нет «единства» на этот счет, добавил президент. В качестве ориентира он предложил взять цифру 100 млрд руб.
Кроме того, Путин поручил компенсировать расходы аэропортов, закрытых из-за ограничения перелетов, и призвал снизить нагрузку на авиакомпании по лизинговым платежам.
Он добавил, что объем внутрироссийских авиаперевозок должен вырасти, а пассажиропоток должен составить не менее 100 млн человек. В марте Минтранс ухудшил прогноз по объему пассажиропотока российских авиакомпаний в текущем году до 90-100 млн человек. Еще в начале февраля ожидалось, что этот показатель превзойдет результат допандемийного 2019 г., когда он составил 128 млн человек.
Эксперты прогнозируют двукратный рост стоимости билетов и на международные, и на внутренние перелеты из-за подорожания керосина и падения курса рубля. По оценке экс-гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, рост цен на 50% является «очень оптимистичным прогнозом».
Согласно данным Росстата, по итогам 2021 г. годовые темпы роста стоимости билетов в денежном выражении на перелеты по России достигли максимума с 2021 г. В декабре средняя цена полета в салоне экономкласса составила 5482,21 руб. в расчете на 1000 км пути. Это на 15% больше, чем в январе 2020-го.
После начала военной операции на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.
Росавиация предупредила, что самолеты российских авиакомпаний, которые те брали в лизинг за границей, могут быть арестованы или задержаны. Из 1367 самолетов отечественные перевозчики «потеряли» 78. По данным Минтраса РФ, западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд.
На этом фоне правительство предложило перерегистрировать права на самолеты, находящиеся в лизинге. На 22 марта почти 800 арендуемых российскими авиакомпаниями самолетов были переведены в российский реестр. Так, в российскую юрисдикцию перевела все 125 самолетов авиакомпании «Россия». Российские сертификаты летной годности позволяют авиакомпаниям продолжать использовать самолеты иностранного производства под российским флагом.