Экс-гендиректор «Победы» спрогнозировал рост цен на авиабилеты более чем на 50%

«Сейчас ни у одной авиакомпании не будет смысла летать ниже себестоимости, раньше это делали, чтобы просто отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом», — отметил экс-глава «Победы». По его оценке, если цены поднимутся до уровня себестоимости, это приведет к удорожанию билетов на 30% по сравнению с 2021 г. Кроме того, вырастет стоимость логистики из-за закупки запчастей по «обходным каналам».