Экс-гендиректор «Победы» спрогнозировал рост цен на авиабилеты более чем на 50%
Цены на авиабилеты могут вырасти в 2022 г. более чем на 50%. Такой прогноз в интервью «Коммерсанту» дал бывший гендиректор «Победы» (дочерняя компания «Аэрофлота») Андрей Калмыков.
«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% — это еще очень оптимистичный прогноз», — сказал Калмыков, ушедший со своего поста 4 марта после восьми лет во главе компании. Двукратный рост цен — это «еще не потолок», добавил он, оговорившись, что это просто его ожидания.
«Сейчас ни у одной авиакомпании не будет смысла летать ниже себестоимости, раньше это делали, чтобы просто отбить лизинг и топливо в условиях бешеной конкуренции и превышения предложения над спросом», — отметил экс-глава «Победы». По его оценке, если цены поднимутся до уровня себестоимости, это приведет к удорожанию билетов на 30% по сравнению с 2021 г. Кроме того, вырастет стоимость логистики из-за закупки запчастей по «обходным каналам».
Аэропорты при этом не смогут пойти на снижение тарифов, поскольку себестоимость обслуживания увеличится, а все неавиационные доходы, включая прибыль от duty free, сократятся, пояснил он. Если аэропорты начнут перекладывать свои издержки на авиакомпании, те закроют рейсы и уйдут с направлений.
В марте Минтранс ухудшил прогноз по объему пассажиропотока российских авиакомпаний в текущем году до 90-100 млн человек. Еще в начале февраля ожидалось, что этот показатель превзойдет результат допандемийного 2019 г., когда он составил 128 млн человек.
Калмыков уверен, что десять крупнейших авиаперевозчиков переживут нынешний кризис. Государство может запретить им банкротиться или запретить аэропортам отказывать в обслуживании и заправке за долги, тогда как судьба маленьких компаний будет зависеть от «решений регионов, от губернаторов, от наполняемости бюджетов».
Ранее аналитик «ВТБ капитала» по транспорту Елена Сахнова спрогнозировала двукратный рост стоимости билетов и на международные, и на внутренние перелеты из-за подорожания керосина и падения курса рубля. Как пояснила младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова, сдерживание цен на государственном уровне может привести к еще большему ухудшению положения авиакомпаний.
Согласно данным Росстата, по итогам 2021 г. годовые темпы роста стоимости билетов в денежном выражении на перелеты по России достигли максимума с 2021 г. В декабре средняя цена полета в салоне экономкласса составила 5482,21 руб. в расчете на 1000 км пути. Это на 15% больше, чем в январе 2020-го.
После начала военной операции на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Власти Бермуд приостановили сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, которые зарегистрированы на островах.
Росавиация предупредила, что самолеты российских авиакомпаний, которые те брали в лизинг за границей, могут быть арестованы или задержаны. По данным Минтраса РФ, западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов общей остаточной стоимостью $20 млрд. Отечественные перевозчики пока безуспешно пытаются вести переговоры о выкупе этих бортов. «Тем не менее мы надежду не теряем, и мы их не отдаем. Потому что отдать означает оставить себя без авиации», — сказал 22 марта глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
На этом фоне правительство предложило регистрировать права на самолеты, находящиеся в лизинге. На 22 марта почти 800 арендуемых российскими авиакомпаниями самолётов были переведены в российский реестр.