Росстат сообщил о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за десять лет
Темп роста цены авиабилета в экономклассе в 2021 г. стал максимальным как минимум с 2012 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. В декабре прошлого года такой билет стоил 5482,21 руб. на 1000 км пути – на 15% больше, чем в январе 2021 г. Ранее максимум был зарегистрирован в 2019 г. – цена билета за год выросла на 13,18% до 5790,4 руб. Абсолютный рекорд стоимости авиабилета экономкласса был зарегистрирован в августе 2010 г. – 6892,51 руб.
Советник руководителя Росавиации Елена Михеева сообщила изданию, что в России действуют три программы субсидирования для повышения доступности полетов на самолете. В 2022 г. власти будут субсидировать полеты по 171 маршруту на сумму 12,3 млрд руб. В рамках программы развития региональных перевозок будут субсидироваться 415 маршрутов на сумму 9,3 млрд руб. Также выделено 5,9 млрд руб. единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» на перевозки по 36 социально значимым маршрутам.
Стоимость авиабилета складывается из расходов на лизинг и техобслуживание самолетов, услуги аэропортов, зарплату персонала, аэронавигацию и т. д., а около 40% — это траты на авиакеросин, пишет РБК. По данным Refinitiv, в январе прошлого года средняя стоимость керосина в российских аэропортах составляла 49 550 руб. за тонну, а к декабрю она выросла в 1,5 раза до 73 187 руб.
Из-за подорожания авиакеросина «Аэрофлот» в 2021 г. два раза повышал топливный сбор, а дополнительные расходы компании составили 14,5 млрд руб., говорится в ее отчетности. Совладелица и гендиректор S7 Татьяна Филева оценила допрасходы компании на керосин в 20 млрд руб. О возможном влиянии топливных сборов на стоимость авиабилетов говорила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев прогнозировал рост цен на авиабилеты в 2022 г. S7 и «Уральские авиалинии» отказались от комментариев, «Аэрофлот» и Utair на запросы издания не ответили.